It: il film torna al cinema con uno speciale di 8 minuti su It: capitolo 2

IT Capitolo Uno torna al cinema in occasione dell'uscita del sequel, con un nuovo sneak peek speciale di 8 minuti.

It sta per tornare al cinema, con un sequel intitolato IT: Capitolo Due, e in quest'occasione verranno riproposti anche gli orrori del primo capitolo, con due proiezioni speciali sabato 3 agosto e martedì 6 agosto nei cinema americani.

Lo annuncia Fandango tramite i social network, in cui invita i fan di Pennywise a recarsi al cinema per rivivere i momenti più terrificanti del film, con un'uscita evento di due giorni. Ad ogni proiezione di It, seguirà uno speciale di 8 minuti del secondo capitolo.

Need an #ITMovie refresher before #ItChapterTwo?



Chapter One is returning to theaters for two nights in August AND includes a post-credit reveal of 8 minutes of new footage from the forthcoming sequel.



🎟️⏩https://t.co/KLrdFGkfJs pic.twitter.com/xds9ZLWwYI — Fandango (@Fandango) July 30, 2019

I protagonisti del Capitolo Uno tornano in veste adulta in It: Capitolo 2 , che ripropone i personaggi ormai grandi con un cast da urlo, composto da Jessica Chastain, James McAvoy e Bill Hader. Una bella opportunità per i fan rivedere il primo capitolo di It in vista del capitolo conclusivo, che uscirà a settembre settembre, per rinfrescare la memoria ed essere ancora più pronti per l'evento.

Ricordiamo che in It: Capitolo 2 tornerà Bill Skarsgård nei panni del malvagio Pennywise, insieme ai piccoli protagonisti del Capitolo Uno che appariranno di nuovo in scena grazie a dei flashback. Il film arriverà nei cinema italiani il 5 settembre.