It Ends With Us - Siamo noi a dire basta: Blake Lively è magnifica nel trailer del film basato sul romanzo

La performance dell'attrice è assolutamente da non perdere in quello che promette di essere un fedele adattamento del materiale di partenza

Sony ha diffuso in streaming un altro emozionante trailer di It Ends With Us - Siamo noi a dire basta con Blake Lively e Justin Baldoni, che anticipa l'appassionante storia d'amore tra i due personaggi.

Il filmato mostra in anteprima l'inizio della storia d'amore tra Lily Bloom (Lively) e Ryle Kincaid (interpretato da Baldoni) e accenna agli alti e bassi della loro relazione. La pellicola sarà disponibile nelle sale americane dal 9 agosto.

Il trailer ha già raggiunto più di 300mila visualizzazioni su YouTube. Inizia con il personaggio di Lively, Lily Bloom, che arriva a una festa indossando stivali scintillanti e passa accanto al personaggio di Baldoni, Ryle.

La scena mostra poi Lily che incontra Ryle per la prima volta su un tetto, dove si presentano e lui le chiede oltre ad altre scene romantiche e "bollenti" con i due personaggi e la loro appassionante storia d'amore. Si accenna anche al dramma che coinvolgerà il Ryle di Baldoni e l'Atlas Corrigan di Brandon Sklenar, il primo amore di Lily.

Diretto dallo stesso Baldoni, It Ends with Us - Siamo noi a dire basta è basato sul romanzo di Colleen Hoover pubblicato del 2016. Segue una giovane donna, Lily Bloom, che supera un'infanzia difficile per iniziare una nuova vita a Boston e perseguire il suo sogno di aprire un negozio di fiori. A Boston incontra l'affascinante neurochirurgo Ryle Kincaid e i due sviluppano un forte legame.

Tuttavia, qualcosa non torna: Ryle a volte è scostante e inizia a mostrare un lato pericoloso, in particolare quando Lily rincontra per caso Atlas. Pur non sentendosi al sicuro con Ryle, Lily si rende conto in fretta che lasciare chi ci fa del male non è mai semplice. Troverà allora il coraggio di dire basta?