Blake Lively è da urlo nelle foto della campagna pubblicitaria della sua nuova linea di bevande

Blake Lively si presenta in splendida forma mentre posa in bikini per la campagna pubblicitaria della sua nuova linea di bevande analcoliche.

Blake Lively è da urlo nelle foto per la campagna pubblicitaria di Betty Buzz "Real Crowd Pleaser", la sua linea di bevande analcoliche. L'ex star di Gossip Girl, 35 anni, sfoggia un bikini rosso acceso nei caroselli con foto che ha condiviso su Instagram. Nelle didascalie commenta: "Grapefruit bettybuzz, un vero e proprio bagno di folla". Nelle immagini condivise, la star indossa visiere protettive di diversi colori mentre beve bevande di vari gusti a bordo piscina, con unghie laccate e capelli raccolti in due codini.

Di seguito le foto condivise sul profilo ufficiale:

Sulla sua storia di Instagram l'attrice ha poi continuato a promuovere il suo marchio di bevande coinvolgendo il marito Ryan Reynolds: "Sono il nostro cliente numero uno", e ha proseguito: "Rispetto la privacy dei nostri clienti, quindi non rivelerò che @vancityreynolds è il nostro cliente numero 2".

Blake Lively e Ryan Reynolds genitori per la quarta volta: l'attrice è incinta

L'azienda di bevande di Blake Lively

Mentre è stata annunciata la data di uscita di Siamo noi a dire basta, il prossimo film che la vedrà protagonista, l'ex Serena van der Woodsen da tempo si è dedicata alla sua azienda di bevande analcoliche Betty Buzz, il cui nome è dedicato al padre scomparso. Betty, infatti, era il nome della nonna e della zia di Lively. Dal 2023, ha aggiunto un pò di alcol alle bevande: "Bere non è il mio forte. Ma per carità, il gusto sì. Ricette fatte in casa. Frutta vera. Ingredienti veri. Alcolici di qualità. Niente schifezze. Anche un vero e proprio risparmio di tempo. Ed è per questo che l'ho fatto davvero. @bettybooze", ha scritto nella didascalia di una precedente foto su Instagram in cui promuove la sua linea.