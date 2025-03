Blake Lively e Justin Baldoni, la saga continua: arriva un documentario rivelatore

Non si placa la vicenda che vede contrapposte le due star di It Ends with Us, in quanto è in arrivo uno speciale sulla faida legale

La saga in corso tra Blake Lively e Justin Baldoni continuerà anche sul piccolo schermo, poiché è in arrivo un documentario di rapida realizzazione prodotto dalla ITN Productions.

Il documentario di 90 minuti, intitolato He Said, She Said: Blake Lively vs Justin Baldoni, che difficilmente sarà l'unico a parlare della battaglia legale ancora in corso tra l'attrice e il regista di It Ends with Us - Siamo noi a dire basta, sarà trasmesso in anteprima nel Regno Unito su Channel 5 lunedì sera.

Una versione più breve di 60 minuti, acquisita da Investigation Discovery negli Stati Uniti, andrà in onda il 31 marzo e sarà trasmessa in streaming su Max e Discovery+.

Su cosa si concentrerà il documentario Blake Lively vs Justin Baldoni

It Ends With Us - Siamo Noi A Dire Basta, l'incontro sul tetto tra Blake Lively e Justin Baldoni

Il progetto esaminerà la denuncia legale presentata dall'attrice nei confronti del regista e attore, che ha sostenuto di aver assunto una condotta sessuale scorretta sul set di It Ends With Us e di aver assunto una società di pubbliche relazioni per intraprendere una campagna diffamatoria online contro di lei per farla tacere.

Siamo noi a dire basta: Justin Baldoni sul set

Baldoni ha negato le accuse e ha risposto con una contro-causa da 400 milioni di dollari, accusandola di diffamazione. Con il processo fissato per marzo 2026, lo speciale analizzerà le prove di entrambe le parti e la risposta alla controversia sui social media.

"Questa storia ha conquistato il mondo, perpetuata dai social media che stanno ancora prendendo piede", ha dichiarato Denise Seneviratne, uno dei produttori del progetto. "Ci sembra davvero pertinente per noi come canale realizzare questo film nel contesto del #MeToo. Siamo molto felici di lavorare con ITN a questa versione del lungometraggio".