Blake Lively: prima vittoria legale su Justin Baldoni per la diffusione di infomazioni "intime e personali"

Prima parziale vittoria per Blake Lively che è riuscita a imporre a Baldoni di non diffondere informazioni private riguardanti la sua persona e la loro interazione che potrebbero danneggiare anche terze persone.

Un giudice federale ha accolto la richiesta di Blake Lively di limitare la divulgazione di alcune informazioni sensibili nel corso di una causa contro il regista e co-protagonista di It Ends With Us Justin Baldoni. Lively ha citato in giudizio Baldoni per molestie sessuali e ritorsione, mentre Baldoni ha citato in giudizio lei e suo marito Ryan Reynolds per diffamazione.

Il giudice Lewis Liman ha accettato giovedì la richiesta di Lively di limitare alcuni materiali di divulgazione "solo agli avvocati" visto che Baldoni ha deciso di contrattaccare diffondendo i messaggi privati scambiati con l'attrice per dimostrare l'infondatezza delle accuse di molestie. Dato che il caso coinvolge celebrità e i loro pubblicitari, l'avvocato di Lively aveva avvertito che alcune informazioni avrebbero potuto essere divulgate se gli avvocati le avessero condivise con i loro clienti.

Le informazioni che solo gli avvocati possono vedere includono "segreti commerciali", come piani aziendali e di marketing e idee per progetti creativi imminenti. Include anche misure di sicurezza dei clienti, informazioni mediche e "informazioni altamente personali e intime su terze parti".

Blake Lively e Justin Baldoni in una scena di it Ends with Us

La battaglia legale prosegue

"Questi casi coinvolgono sia concorrenti commerciali che accuse di violenza sessuale", ha scritto il giudice. "Il dibattito includerà necessariamente informazioni aziendali e personali riservate e sensibili. Il rischio di divulgazione è elevato". Il giudice ha osservato che anche se le informazioni sensibili non vengono divulgate alla stampa, potrebbero facilmente circolare tramite "pettegolezzi e allusioni a coloro che nella stretta comunità artistica sono in grado di fare del male all'uno o all'altro".

Gli avvocati di Baldoni hanno concordato che le informazioni sensibili dovrebbero essere mantenute riservate, ma hanno contestato l'idea che gli avvocati non possano condividerle con i loro clienti. Il motivo? L'ulteriore livello di segretezza renderà più macchinoso il contenzioso del caso e le parti finiranno inevitabilmente di nuovo di fronte al giudice per opporsi alle reciproche designazioni di riservatezza.

Il giudice non ha però concesso tutto ciò che gli avvocati di Lively avevano chiesto, osservando che la sua richiesta dell'attrice di limitare qualsiasi materiale "probabilmente" in grado di causare un danno era "molto ampia". Il giudice ha ristretto la disposizione includendo materiale in grado di causare un danno "significativo" con grande probabilità.