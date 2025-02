Il cast di It Ends With Us ha sostenuto Blake Lively nello scontro con Justin Baldoni sul montaggio del film?

I protagonisti del film It Ends With Us si sarebbero rifiutati di promuovere il film se non fosse stato approvato il montaggio voluto da Blake Lively.

Il cast di It Ends With Us avrebbe sostenuto Blake Lively nei mesi precedenti l'arrivo nelle sale del film, schierandosi totalmente a favore dell'attrice. Secondo quanto riporta The Hollywood Reporter, infatti, gli attori si sarebbero rifiutati di promuovere l'adattamento del romanzo di Colleen Hoover se non fosse stato usato il montaggio voluto dalla protagonista.

Il cast era a favore di Blake Lively?

Tra le pagine della rivista si raccontano i dettagli dello scontro avvenuto tra Blake Lively e Justin Baldoni, confermando che nel mese di aprile 2024 si è iniziato a lavorare a due versioni diverse del film.

La protagonista ha quindi realizzato la versione di It Ends with Us - Siamo noi a dire basta poi definita Sony's Cut, mentre il regista e i produttori di Wayfarer avevano ideato un montaggio molto diverso.

La qualità del lavoro compiuto sarebbe stata tuttavia messa in secondo piano quando, a giugno, il cast avrebbe sostenuto Blake, dichiarando che non avrebbero partecipato alla promozione se non fosse stato approvato il montaggio che voleva lei.

Baldoni sostiene di essere stato costretto a 'licenziarsi' come regista e acconsentire, o decidere di cancellare la distribuzione del film.

Baldoni e Lively nel film

Due approcci diversi alla storia

Secondo quanto emerso dai documenti presentati dagli avvocati delle due star ci sarebbe stato anche un accordo tra il cast e i responsabili di Wayfarer Studios in cui si dichiara che la promozione sarebbe stata focalizzata 'maggiormente sulla forza e sulla resilienza del personaggio di Blake invece che descrivere il film come una storia sulla violenza domestica'. Justin, tuttavia, non avrebbe rispettato gli accordi e nelle interviste ha più volte parlato degli aspetti maggiormente drammatici e seri della storia.

Da mesi continua lo scontro a distanza tra Lively e Baldoni, accusato inoltre di aver creato un ambiente di lavoro ostile, compiuto dei commenti inappropriati di tipo sessuale e sul fisico dell'attrice, e di aver ideato con la sua PR Manager, Melissa Nathan, una campagna per screditare la protagonista del film.