It Ends with Us: Justin Baldoni voleva contattare una coordinatrice d'intimità, ma Blake Lively rifiutò

La battaglia legale tra Justin Baldoni e Blake Lively si arricchisce di nuovi dettagli. People ha diffuso alcune note di lavorazione scritte a mano che contengono un linguaggio sessualmente esplicito, frutto dell'incontro del regista di It Ends with Us - Siamo noi a dire basta con una coordinatrice dell'intimità.

La denuncia modificata, depositata alla fine di gennaio, afferma che Baldoni avrebbe incontrato la coordinatrice dell'intimità nell'aprile 2023 per "discutere come girare le scene di sesso" nel film basato sul bestseller di Colleen Hoover. Nei messaggi di testo di inizio mese contenuti anche nella denuncia, Baldoni afferma di aver chiesto a Blake Lively di trovare un momento per incontrare direttamente la coordinatrice prima dell'inizio delle riprese. Ma lei avrebbe risposto: "Mi sento bene. Potrò incontrarla quando iniziamo :) grazie comunque!".

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

La posizione difficile di Justin Baldoni

Nella documentazione Justin Baldoni si lamenta di essere stato messo nella "posizione tutt'altro che ideale di dover trasmettere questi appunti frutto dell'incontro con la coordinatrice a Lively nel suo attico" mentre lei rifiutava l'incontro. Gli appunti scritti a mano della denuncia includevano una discussione sulle idee per le scene di sesso del film, comprese frasi come "entra dentro di lei" e parole come "orgasmo" e "preliminari".

Un momento intimo tra Justin Baldoni e Blake Lively

Nel documento, il team legale di Baldoni scrive: "Questi appunti sarebbero poi diventati la base per la denuncia di Blake Lively, in cui afferma che Baldoni avrebbe parlato della propria vita sessuale e avrebbe inserito scene di sesso gratuite con il personaggio di Lively che raggiungeva l'orgasmo". La denuncia di Baldoni afferma che il regista aveva discusso del "livello di comfort dell'attrice con lei" già nel maggio 2023. Più tardi, quello stesso mese è stata girata la scena del fidanzamento in cui i due attori si baciano. A quel tempo, sul set non c'era alcun coordinatore dell'intimità poiché in quella scena non c'era -"nessuna nudità o sesso simulato"_, secondo la denuncia di Baldoni.

Justin Baldoni lancia il suo sito web con la causa integrale contro Blake Lively e mostra nuove prove

Blake Lively in una scena di It Ends With Us

Proprio il regista ha diffuso un video di dieci minuti sul dietro le quinte della lavorazione del film che dimostrerebbe come Blake Lively si sentisse a suo agio durante le riprese. Una delle clip, un frammento di due minuti in cui Lively e Baldoni ballano un lento, mostra i due intenti a conveesare piacevolmente. Lively sottolinea che "è bello parlare" mentre ballano, e la coppia si impegna in una conversazione casuale fuori dal personaggio.

Ma il team legale di Blake lively ribatte: "Il video mostra la signora Lively che si allontana e chiede ripetutamente di parlare. Qualsiasi donna che sia stata toccata in modo inappropriato sul posto di lavoro riconoscerà il disagio della signora Lively. Riconoscerà i suoi tentativi di cercare di deviare il contatto indesiderato. Nessuna donna dovrebbe essere costretta a prendere misure difensive per evitare di essere toccata dal proprio datore di lavoro senza il suo consenso".