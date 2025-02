Justin Baldoni lancia il suo sito web con la causa integrale contro Blake Lively e mostra nuove prove

Nuova puntata della diatriba in corso tra le due co-star di It Ends With Us.

Come già preannunciato nei giorni scorsi, Justin Baldoni ha lanciato un sito web thelawsuitinfo.com, nel bel mezzo della sua battaglia legale in corso con Blake Lively.

Il sito, disponibile sul web da sabato scorso, include un paio di link a documenti chiave relativi al processo che inizierà presto. Il primo documento è un reclamo modificato che Baldoni ha presentato contro Lively e suo marito, Ryan Reynolds. Il secondo è una timeline di 168 pagine sugli eventi definiti 'rilevanti' che include mail e messaggi di testo legati alla vicenda.

Le tappe della vicenda Baldoni-Lively

Blake Lively aveva inizialmente citato in giudizio Justin Baldoni a dicembre, accusandolo di molestie sessuali sul set di It Ends With Us e poche ore dopo, Baldoni ha intentato una causa da 250 milioni di dollari contro il New York Times, accusandolo di diffamazione.

Blake Lively in una scena di It Ends With Us

In seguito, lo stesso regista e co-protagonista ha deciso di intentare una causa da 400 milioni di dollari per diffamazione contro Lively e Reynolds, con l'accusa di aver cercato di danneggiare la sua reputazione e voler prendere il controllo della narrazione sul film.

Le presunte prove presentate da Justin Baldoni

Secondo il documento modificato inserito nel sito web di Baldoni, Lively e il New York Times avrebbero collaborato già da settimane prima della pubblicazione dell'articolo.

Profilo di Justin Baldoni

Le prove alle quali si appella Justin Baldoni sarebbero i metadati del codice sorgente HTML dell'articolo, che dimostrerebbero come la storia fosse già in lavorazione dal 31 ottobre 2024. Il New York Times ha rispedito al mittente le accuse e le presunte prove di Baldoni mostrate nel sito definendole ricche di inesattezze.