It: Capitolo 2, trailer in italiano del sequel tratto da Stephen King

Ecco il trailer in italiano di It: Capitolo 2, il sequel del film del 2017, ancora diretto da Andres Muschietti, in arrivo nelle sale italiane a settembre.

Il nuovo film sul terribile clown di Stephen King è ancora avvolto nel mistero (qui c'è tutto quello che sappiamo). Di certo c'è che la storia di It: Capitolo due sarà ambientata 27 anni dopo quanto già accaduto nel primo film: i membri del Club dei Perdenti sono decisamente cresciuti e alle prese ciascuno con la propria via, ma decidono di tornare nella città di Derry, nel Maine, già teatro delle loro avventure da bambini.L'obiettivo è ancora una volta il terribile Pennywise, questa volta per sancire la sua sconfitta definitiva.

Ecco il trailer ita di It: Capitolo 2

Il passato sembra tornare a galla con i suoi ricordi più dolci quando Beverly torna a Derry, 27 anni dopo. Ritrova la vecchia casa, quella vecchia cartolina che era stata, in qualche modo, l'inizio di un'avventura, con il famoso haiku Brace d'inverno. E trova anche una nuova, premurosa abitante nella vecchia dimora, la signora Kersch, che la accoglie con tè, biscotti e convenevoli da vecchia amica. C'è una foto particolare, però, che risveglia terribili incubi in Bev, una foto di molti anni prima scattata in un circo. Quello che Bev non aveva afferrato immediatamente, in effetti, è che quella tenera signora inoffensiva è in realtà vecchia conoscenza. Che in men che non si dica riprende le sue terribili "abitudini" e il suo terrificante aspetto. Così, 27 anni dopo, tutto il Club dei Perdenti deve riunirsi ancora lì, nel cuore del Maine, per sconfiggere il male che si annida nel nascosto, terribile mondo di Pennywise.

I sette componenti del Club in versione adulta nel lungometraggio diretto da Andres Muschietti sono Jessica Chastain, che interpreta la rossa Beverly Marsh, James McAvoy, nel ruolo di Bill Denbrough, Bill Hader, che veste i panni dell'adulto Richie Tozier, il burlone del gruppo, Jay Ryan è Ben Hanscom, Isaiah Mustafa incarna l'afroamericano Mike Hanlon, James Ransone, nel ruolo di Eddie Kasbrak e Andy Bean, che interpreta Stanley Uris.

It: Capitolo 2 arriverà nelle sale italiane il 15 settembre.