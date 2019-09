It: Capitolo 2, Tom Holland stregato dal nuovo film su Pennywise!

All'anteprima di Los Angeles di It: Capitolo 2 c'era anche Tom Holland, che ha letteralmente adorato il nuovo film di Andy Muschietti dedicato allo spaventoso Pennywise.

Il giovane interprete di Spider-Man ha partecipato alla première VIP insieme al fratello Harry, e all'uscita dal cinema ha voluto condividere in un post il proprio pensiero sul film. Mettendo in mezzo, però, anche suo fratello e il perchè si comprende benissimo nella foto. Le reazioni dei due Holland al nuovo film tratto dall'opera di Stephen King (qui la nostra recensione di It: Capitolo 2), infatti, sono state diametralmente opposte, ma entrambe comprensibili e calzanti. Infatti Tom Holland ha così "recensito" il film: "Tutte e due queste emozioni riassumono bene il film. Terrificante e divertente. Che notte, che film!".

Ed ecco la foto in questione che spiega meglio di altre parole il senso del suo giudizio:

Naturalmente Tom ha fatto il pieno di cuori - oltre 3 milioni nel momento in cui scriviamo - e di commenti. Oltre a quello di suo fratello Harry, che ha confermato quanto sia stato coraggioso durante la proiezione, è comparso anche quello di uno dei protagonisti del film, James McAvoy, che ha naturalmente apprezzato: "Grazie per il supporto, amico. Un piacere poterti finalmente conoscere... anche se ero convinto che ci fossimo già visti". Il commento più divertente, però, è sicuramente quello di una pagina dedicata proprio all'interprete di Peter Parker, che immagina come dietro quelle porte possano esserci da un lato Sony e dall'altro Disney.

In questo nuovo capitolo della saga horror il male sembra essere risorto nella città di Derry. Sono passati 27 anni dagli eventi narrati nel primo film e Mike, ormai adulto, dopo essere venuto a conoscenza di alcuni recenti omicidi, decide di richiamare i membri del Club dei Perdenti per sconfiggere il terrificante clown, Pennywise. Il gruppo però non è più lo stesso, i protagonisti sono cresciuti, hanno dimenticato l'orrore che li aveva colpiti ed il legame della loro amicizia è, in parte, andato perduto. Il Club dei Perdenti dovrà trovare una strategia per eliminare definitivamente la malefica creatura. Nel cast di It: Capitolo 2 ci saranno Bill Skarsgård, che vestirà ancora una volta i panni di Pennywise, James McAvoy, Bill Hader, Isaiah Mustafa, Jay Ryan, James Ransone e Andy Bean saranno il gruppo dei perdenti in versione adulta, insieme ovviamente a Jessica Chastain. Il film è arrivato proprio oggi, 5 settembre, nelle sale italiane.