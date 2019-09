It: Capitolo 2: "I poster del film terrorizzano i bambini", i genitori protestano

It: Capitolo 2 terrorizza i bambini in Australia: i poster del film sono stati definiti spaventosi per i bambini piccoli.

It: Capitolo 2 sta per arrivare al cinema e un gruppo di genitori ha protestato per via dei poster troppo spaventosi.

Le lamentele sono avvenute a Birsbane, in Australia, dove è stato affisso un poster di It: Capitolo 2 particolarmente inquietante che è stato definito troppo terrificante per i bambini. Una mamma molto preoccupata ha raccontato alla stazione del notiziario locale Queensland 9News l'accaduto: "Ad alcune persone piace andare a vedere gli horror e questo va bene perché è una loro scelta, e lo capisco, ma di certo noi non abbiamo scelto di vedere questo poster".

Anche la figlia della donna ha lasciato una dichiarazione sul poster, definendosi totalmente spaventata: "Sono davvero spaventata perché è difficile andare a letto quando hai in mente una foto così spaventosa. Prima di andare a letto, devo controllare l'intera stanza. E quando finalmente vado a letto mi sveglio per colpa degli incubi".

It, Stephen King: "I bambini sono sempre stati spaventati dai clown"

Il film - di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di It: Capitolo 2 - è classificato MA15+ in Australia, etichetta che proibisce ai ragazzi di età inferiore ai 15 anni di vedere il film senza un adulto. La denuncia presentata agli AD Standard dal gruppo di genitori si è appellata proprio al rating MA15+, sostenendo che la pubblicità di questa tipologia di film dovrebbe essere limitata o vietata nelle aree frequentate dai bambini.

Billboards promoting a new horror movie have been popping up around Brisbane, apparently frightening the locals. What do you think of the IT Chapter Two signs? #7NEWS pic.twitter.com/cRMvRr7E9x — 7NEWS Brisbane (@7NewsBrisbane) August 30, 2019

Gli AD Standard, che gestiscono il processo di risoluzione dei reclami in Australia, affermano per il momento che non rimuoveranno i cartelloni pubblicitari perché non presentano contenuti espliciti. Il poster incriminato, infatti, mostra solo un primo piano del volto di Pennywise, immagine che non è definita terrificante o disdicevole per i minori.

Ricordiamo che It: Capitolo 2 uscirà nei cinema italiani domani, 5 settembre, ed è atteso il giorno successivo anche nelle sale USA.