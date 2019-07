It: Capitolo 2: Pennywise "ancora più spaventoso" secondo Bill Skarsgard

IT: Capitolo 2 tornerà con Bill Skasgard ancora nei panni di Pennywise, che sarà ancora più spaventoso di come l'abbiamo già visto.

Lo afferma l'attore proprio in una recente intervista a Entertainment Weekly, durante la quale ha spiegato come sarà il clown in questo secondo capitolo, rispetto al personaggio conosciuto nel primo film della dilogia diretta da Andy Muschietti: "Stavolta sarà più spaventoso ed è più arrabbiato di prima. Ci sono un paio di cose molto brutali nel film"

Bill Skasgard ha spiegato, poi, che sarà proprio il fatto di aver perso contro i ragazzini nel film precedente a spingere il clown verso nuove vette di malvagità: "E' sempre stato cattivo, quindi il senso del film non cambierà, tuttavia sembra che questa volta abbia un obiettivo in particolare. Nel primo capitolo lui, per la prima volta nella sua intera e millenaria esistenza, provava paura per se stesso. Ne è rimasto scioccato, perplesso, sorpreso. Non conosceva quell'emozione. Ha sperimentato sulla propria pelle qualcosa che per anni ha inflitto agli altri e ... diciamo che ci sarà un cambiamento"

It: Capitolo 2, Pennywise in una delle prime immagini del film

I fan del terribile pagliaccio potrebbero prevedere qualcosa di ciò che accadrà in IT: Capitolo 2, ma Bill Skasgard ha affermato che ci saranno dei cambiamenti rispetto al romanzo di Stephen King, quindi molto probabile che la trama non sarà così prevedibile come pensiamo.

Già il fatto che la storia sia stata spostata più di 30 anni dopo gli avvenimenti della storia originale è il più grande cambiamento: infatti il romanzo di King è stato pubblicato nel 1986 e quello era il periodo della storia "adulta" dei ragazzi. Per quanto riguarda i film, invece, il primo è ambientato nel 1986, mentre questo che arriverà si svolgerà ai giorni nostri.

It: Capitolo 2, il Club dei Perdenti e Pennywise sulla copertina di EW

C'è molta aspettativa per questo secondo capitolo di IT, visto che il primo capitolo ha avuto un grande successo al botteghino e tra il pubblico. Per ottenere lo stesso risultato, IT: Capitolo 2 dovrà portare sul grande schermo tutto ciò che ha reso grande il primo film, ci riuscirà? Staremo a vedere il prossimo 5 settembre.