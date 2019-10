It: Capitolo 2, Jessica Chastain e il video del bagno di sangue: "Mi avevano detto 'Sarà glamour'!"

It: Capitolo 2 ha mostrato Jessica Chastain nel ruolo di Beverly Marsh, membro del Club dei Perdenti alle prese con momenti davvero terrificanti, tra cui un bagno di sangue di cui online ora è apparso un dietro le quinte.

L'attrice ha infatti condiviso su Instagram un filmato che la ritrae durante le riprese del sequel diretto dal regista Andres Muschietti con cui si è conclusa la storia tratta da It, il romanzo scritto da Stephen King.

Jessica Chastain ha pubblicato il filmato in cui viene ricoperta del sangue finto per una delle scene più terrificanti e memorabili di It: Capitolo 2 e la star sembra non aver particolarmente apprezzato quei momenti, pur ironizzando: "Sii un'attrice. Hanno detto 'Sarà glamour'".

Il filmato ha suscitato i commenti anche di altre star, tra cui Millie Bobby Brown e Michelle Monaghan, che hanno particolarmente apprezzato quel momento "rubato" dal set, mentre il regista Andres Muschietti ha sottolineato: "Non ricordo chi ha detto 'Esageriamo un po''".

