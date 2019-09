It: Capitolo 2 in lingua originale nelle sale The Space Cinema: ecco quando

It: Capitolo 2 è arrivato nelle sale italiane il 5 settembre in versione doppiata, ma presto sarà presente nel circuito The Space Cinema anche in lingua originale!

It: Capitolo 2 sta per arrivare nelle sale del circuito The Space Cinema anche in lingua originale con sottotitoli. Quando? L'appuntamento è per domenica 8 e lunedì 9 settembre.

L'iniziativa che piacerà moltissimo ai fan dell'opera di Stephen King rientra in Hear My Voice, la rassegna di film in versione originale promossa dalle sale The Space Cinema. E a cavallo del prossimo weekend toccherà alla nuova opera di Andres Muschietti (qui la nostra recensione di It: Capitolo 2) far sentire i brividi ai suoi spettatori anche grazie all'interpretazione, finalmente in originale, di Bill Skarsgård nei panni del terribile clown Pennywise.

It: Capitolo 2, le differenze tra film e romanzo

In questo nuovo capitolo della saga horror ispirata al romanzo di Stephen King sono passati 27 anni dagli eventi narrati nel primo film. Il Club dei Perdenti, composto ormai da adulti, dovrà, ancora una volta, riunirsi per sconfiggere il malefico clown e mettere fine al terrore che da anni perseguita la città di Derry. Il gruppo, sotto la guida di Mike, dovrà riscoprire il legame che li aveva uniti 27 anni prima e trovare una nuova strategia per sconfiggere definitivamente Pennywise.

Il film in lingua originale è in programmazione domenica 8 settembre nei multisala The Space Cinema Roma Moderno, Milano Odeon e Trieste. Lunedì 9 settembre invece sarà disponibile nei cinema TSC Limena (PD), TSC Parma Campus (PR), TSC Parco de Medici (RM), TSC Rozzano (MI), TSC Vimercate (MB), TSC Silea (TV), TSC Genova (GE) e TSC Vicenza (VI).