It: Capitolo 2, Pennywise avvistato in Fortnite?

It: Capitolo 2 è al cinema ma la sua presenza non si limita solo al grande schermo perchè Pennywise potrebbe essere arrivato anche in Fortnite.

It: Capitolo 2 è arrivato in Fortnite, oltre che al cinema? Sembrerebbe proprio di sì perchè alcuni simboli caratteristici di Pennywise (vi dice niente il palloncino rosso?) sono stati avvistati in un nuovo teaser del popolare videogioco.

Pare proprio che il battle royale di Epic Games ospiterà il mostruoso clown creato da Stephen King, creando così un nuovo cross-over dopo quelli con Stranger Things e John Wick. La stranezza è stata notata da alcuni giocatori che si sono imbattuti in alcuni palloncini rossi ai margini delle strade e nella risata, agghiacciante e inconfondibile, del malefico pagliaccio.

Come si vede da questo breve frame, nei pressi dell'area di Pleasant Park è stato avvistato un palloncino rosso galleggiare accanto a un tombino, una scena molto familiare per i fan di It. Una volta fatto scoppiare, parte una minacciosa risata proprio dal più profondo delle fogne.

Evidenti, quindi, i riferimenti alla storia data alle stampe da Stephen King nel 1986 e trasposta al cinema da Andy Muschietti, ma al momento sono solo indizi perché non è stata annunciata ancora nessuna collaborazione ufficiale tra il videogame e il franchise cinematografico.

It: Capitolo 2, le differenze tra film e romanzo

It: Capitolo 2, intanto, è arrivato nelle sale di tutto il mondo con il prosieguo di quella storia "cominciata" nel 2017 e con dei protagonisti non nuovi ma decisamente cresciuti: sono passati 27 anni dagli eventi narrati nel primo film e Mike, ormai adulto, dopo essere venuto a conoscenza di alcuni recenti omicidi, decide di richiamare a Derry i membri del Club dei Perdenti per sconfiggere il terrificante clown, Pennywise. Il gruppo però non è più lo stesso, i protagonisti hanno dimenticato l'orrore che li aveva colpiti ed il legame della loro amicizia è, in parte, andato perduto. Il Club dei Perdenti dovrà trovare una strategia per eliminare definitivamente la malefica creatura. Nel cast del nuovo capitolo cinematografico (qui la nostra recensione di It: Capitolo 2) ci sono Bill Skarsgård, che veste ancora una volta i panni di Pennywise, James McAvoy, Bill Hader, Isaiah Mustafa, Jay Ryan, James Ransone e Andy Bean fanno parte del gruppo dei perdenti in versione adulta, insieme ovviamente a Jessica Chastain.