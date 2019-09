It: Capitolo 2, Muschietti ha girato un finale alternativo del film?

It: Capitolo 2 ha concluso sul grande schermo la storia tratta dal romanzo di Stephen King e negli ultimi giorni i fan hanno ipotizzato che esista un finale alternativo del film, considerando che sono stati cambiati dei dettagli della storia rispetto a quanto raccontato tra le pagine.

L'idea che esista un altro finale del film diretto da Andres Muschietti ha iniziato a diffondersi online a causa di una foto condivisa da James Ransone e realizzata sul set di It: Capitolo 2. Lo scatto mostrava alcuni oggetti di scena, tra cui un foglio realizzato in memoria di Richard, facendo quindi ipotizzare che fossero state girate delle scene in cui il personaggio era morto al posto di Eddie o insieme a lui.

La teoria è però infondata perché quegli oggetti di scena sono in realtà stati utilizzati per una sequenza in cui Richie incontra It e una versione zombie di Adrian Mellon gli consegna il volantino. Per ora Muschietti non ha accennato a un possibile finale alternativo e non resta che attendere per scoprire se il regista ha tagliato delle sequenze interessanti dal montaggio finale dell'horror campione d'incassi.

Qui potete leggere la nostra recensione di It: Capitolo 2, attualmente nei cinema italiani.