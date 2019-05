It: Capitolo 2, Bill Skarsgård ha avuto incubi in versione Pennywise dopo le riprese

It: Capitolo 2 riporterà in scena il malvagio Pennywise, come dimostra anche il primo trailer, e Bill Skarsgård ha rivelato di aver avuto degli inquietanti incubi dopo la fine delle riprese.

Il nuovo capitolo della storia tratta dai romanzi di Stephen King arriverà nei cinema a settembre e mostrerà l'entità malvagia di nuovo in azione, leggermente cambiato dopo essere stato temporaneamente sconfitto dal Club dei perdenti.

L'attore ha spiegato: "Potrebbe essere paragonabile al bullo, al genitore violento o alla sposa che finalmente viene colpito a sua volta. Questo potrebbe salvare la vittima nel breve periodo di tempo successivo alla sua sconfitta, ma il prossimo attacco sarà ancora più orribile come punizione. La mente malata di Pennywise sarà in quella situazione quando risorge. Ha inflitto paura alla sua preda, è molto focalizzato sulla paura, ma non l'ha mai sperimentata. Ora ha vissuto qualcosa che ha inflitto agli altri e c'è un cambiamento che conduce al secondo film". Il personaggio prova odio e rabbia nei confronti dei ragazzini ora diventati adulti ed è pronto a vendicarsi.

Bill Skarsgård ha quindi rivelato le conseguenze della sua interpetazione nel film diretto da Andres Muschietti: "Ero nella casa in cui sono cresciuto in Svezia, seduto mentre stavo bevendo dal caffè con mia madre in cucina e mi sono reso conto: 'Oh, cavolo, non devo più affrontare questo rapporto!'. Si è trattato di un rapido cambiamento che mi ha fatto sentire meglio, come se fosse: 'Oddio, sono sollevato perché non devo più affrontare l'oscurità del personaggio'. Lo paragono a un esorcismo, come se fosse uscito dal mio corpo e mi fossi liberato delle tossine di Pennywise".

Il giovane attore ha poi proseguito: "Ero a casa, avevo chiuso con il film e ho iniziato ad avere dei sogni davvero strani e vividi di Pennywise. Ogni notte arrivava e mi faceva visita".

Pennywise cambiava la sua forma in queste "visioni": "Si trattava di me che lo affrontavo, come se Pennywise fosse un'entità separata da me, e poi io in versione Pennywise in situazioni che non apprezzavo. Come se fossi Pennywise e fossi davvero sconvolto dall'essere in pubblico e le persone mi stessero guardando". Bill ha aggiunto: "Faceva parte del processo di lasciar andare il mostro, è stato fantastico, inquientate ma eccitante poterlo rivisitare".

IT: Capitolo 2, il commento al trailer: I Perdenti tornano a Derry

Le informazioni sul nuovo film dedicato alla terrificante creatura di Stephen King al momento non sono molte (abbiamo raccolto qui tutto quello che sappiamo su It: Capitolo 2). Tra le cose sicure c'è, naturalmente, il cast che vedrà James McAvoy, Bill Hader, Jessica Chastain, James Ransone, Andy Bean, Jay Ryan e Isaiah Mustafa nel ruolo dei membri del Club dei perdenti ormai adulti. Bill Skarsgård, invece, riprenderà la parte di Pennywise. Tra gli interpreti ci sono anche Xavier Dolan e Will Beinbrink.

It: Chapter Two arriverà nelle sale italiane il 15 settembre 2019.