It: Capitolo 2, Bill Hader rivela la scena che si è rifiutato di recitare

Bill Hader è stato felicissimo di interpretare il ruolo di Richie Tozier in It: Capitolo 2, ma c'è una scena che si è rifiutato di recitare chiedendo che venisse eliminata dalla sceneggiatura.

IT: Chapter 2, Bill Hader in una scena del film

Grazie all'esperienza del Saturday Night Live, Bill Hader è noto principalmente come attore comico, ma grazie alla sua performance in Barry e al ruolo di Richie in It: Capitolo 2, il pubblico ha potuto apprezzarne anche le abilità drammatiche.

Hader ha però svelato che una scena contenuta nella sceneggiatura del sequel lo ha messo in difficoltà tanto da spingerlo a chiedere che fosse eliminata. La scena in questione, inserita dallo sceneggiatore Gary Dauberman, prevedeva che Bill Hader facesse la sua esilarante imitazione di Al Pacino ripetuta spesso e volentieri nel corso di talk show, spettacoli live, stand-up e durante alcuni sketch del Saturday Night Live.

Dauberman pensava che vedere il Richie adulto impegnato in una così popolare imitazione fosse un'idea vincente, ma Bill Hader non era affatto d'accordo e ha chiesto che la scena in questione fosse tagliata perchè per lui era materiale vecchio che non aveva intenzione di riproporre. Alla fine, per non distrarre il pubblico dalla storia di It: Capitolo 2, l'attore è stato accontentato.