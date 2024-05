Isola dei Famosi, eliminato della sesta puntata, una novità per i naufraghi e la nomina dei due nuovi leader

La puntata trasmessa lunedì 6 maggio dell'Isola dei Famosi 2024 è stata ricca di nuove nomination e di un'eliminazione già attesa. Se la novità della puntata di ieri è stata un'ulteriore frattura nel gruppo dei naufraghi attraverso la loro suddivisione in due gruppi contrapposti, a non aver superato la nomination di questa puntata tra Rosanna Lodi, Artur Dainese, Khady Gueye e Marina Suma è stata proprio quest'ultima. Un'eliminazione avvenuta con la percentuale del 18% di voti per Marina Suma, contro le percentuali molto più alte degli altri, come il 34% di Rosanna Lodi, il 25% di Khady Gueye e il 23% di Artur Dainese.

La dura novità per i naufraghi e la nomina dei due leader

La serata è poi andata avanti con la prova della ricerca di una chiave all'interno di grandi teche piene già piene di altro, con la partecipazione speciale di Juliana Moreira, moglie di Edoardo Stoppa, e le madri di Alvina Verecondi Scortecci e di Edoardo Franco. Superata con successo, questa prova ha visto i naufraghi ricevere in dono ben due chili di farina. Inoltre, Vladimir Luxuria ha comunicato ai naufraghi anche i nomi dei leader delle neo fazioni contrapposte, ovvero Samuel Peron e Greta Zuccarello, considerata la vittoria dei due ballerini durante la prova leader della settimana. Quindi, se da un lato a Zuccarello e Peron è toccato scegliere i componenti delle rispettive squadre, la blu e la rossa, dall'altro Vladimir ha confermato che il gioco ripartirà da zero, senza fuoco né altri benefici.

Samuel Peron, uno dei due leader delle nuove fazioni, con Artur Dainese

La composizione delle nuove squadre dell'Isola dei Famosi

Greta Zuccarello ha optato per Edoardo Stoppa, Aras Senol, Joe Bastianich, Alvina Verecondi Scortecci e Valentina Vezzali come membri della sua squadra, mentre Samuel Peron ha preferito scegliere Matilde Brandi, Edoardo Franco, Artur Dainese, Khady Gueye e Rosanna Lodi. Una suddivisione che mette in mostra quanto in Honduras, ormai, regni una vera e propria spaccatura. Che sia dovuta o meno alla stanchezza di queste ultime due puntate, particolarmente difficili per i naufraghi del survival, bisogna prendere atto che l'Isola dei Famosi può essere molto dura per chi fatica ad abituarsi ai suoi ritmi.