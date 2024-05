Isola dei Famosi 2024, Francesco Benigno insulta Luxuria: 'Vladimiro guadagno'

Continua la deriva di Francesco Benigno, l'attore siciliano escluso dall'Isola dei Famosi dopo la rissa con Artur Denise non perde l'occasione per scagliarsi contro il reality show. Questa volta ha preso di mira Vladimir Luxuria, riferendosi a lei con il nome maschile Vladimiro, un insulto transfobico che non è passato inosservato sul web.

Le offese a Vladimir Luxuria

Gli autori del reality show si sono pentiti di aver portato il protagonista di Mery per sempre in Honduras. Dopo la sua eliminazione, l'attore attacca il programma quasi quotidianamente, ma questa volta ha veramente superato il limite.

Francesco Benigno, dopo gli ascolti poco brillanti del programma, che non dipendono dalla sua assenza, ha insultato la conduttrice su Facebook. Ecco cosa ha scritto: "Dopo avere visto gli ascolti di ieri sera, e dopo averci fatto due coglioni a dirci che la Bruganelli era andata in Honduras, anche questa notizia falsa, per salvare gli ascolti Vladimiro guadagno ha deciso di andare lui sull'isola. Speriamo che questa volta sia vero ragazzi siete pregati di non offendere grazie."

Francesco Benigno sull'Isola

Il post di Francesco Benigno è stato criticato da molti utenti sui social, portandolo a pubblicare un video in cui si lamenta della mancanza di democrazia, pensando, forse, che il diritto di critica include anche l'insulto.

I motivi della sua esclusione

Come mostrano le immagini, è stato protagonista di una rissa verbale con Artur Denise, minacciandolo con un tronco dopo averlo insultato e provocato per diversi minuti.

Dopo aver fatto vedere il video dello scontro tra i due concorrenti, Vladimir si era rivolta direttamente a Benigno dicendo: "Sai quanto ti volevo in quest'isola e quanto fossi stata coinvolta dalla tua storia d'infanzia. In questi giorni mi hai anche presa in giro sui social. Ora ti dico: cerca di approfondire le ragioni della tua aggressività. Questo farà bene sia a te che alla tua carriera".

Isola dei Famosi, pagelle settima puntata: il pungiglione di Lodi (8), Matilde Brandi cade dalla sedia (6)

L'attore in precedenza, aveva accusato un autore di sabotaggio. L'ex naufrago aveva sostenuto che quando l'autore era andato a Palermo, gli aveva fatto domande sull'Isola che gli sembravano prive di senso per un reality show. Inoltre, aveva organizzato una seduta con uno psichiatra per farlo passare per pazzo e che l'amministratore delegato di Banijay gli aveva rivelato che lo stesso autore aveva tentato di escluderlo dal programma.

"Sono sicuro che ci sia lui dietro tutto questo. Ha approfittato di questa situazione per farmi uscire, senza che ci fosse un valido motivo", erano state le parole di Francesco Benigno.