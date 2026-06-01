Isola dei Famosi, Zeudi Di Palma verso il cast: l’indizio social accende i fan

Il nome di Zeudi Di Palma torna al centro delle indiscrezioni sull'Isola dei Famosi 2026. Un recente segnale social ha infatti riacceso l'attenzione dei fan, che da giorni analizzano ogni movimento dell'ex gieffina. Tra provini in corso, cast ancora in definizione e rumor sempre più insistenti, l'ipotesi di una sua partecipazione al reality di Canale 5 sembra farsi sempre più concreta, alimentando entusiasmo e discussioni online.

Provini in corso per la nuova edizione nelle Filippine

In questi giorni si stanno svolgendo gli ultimi provini per selezionare i possibili naufraghi che voleranno nelle Filippine, arcipelago del Sud-est asiatico che ospiterebbe per la prima volta l'edizione italiana del reality, adattamento del format internazionale Celebrity Survivor. Tra i nomi in valutazione ci sarebbe anche l'ex Miss Italia e finalista della diciottesima edizione del Grande Fratello.

Gli indizi social che non passano inosservati

A far crescere le ipotesi sono stati alcuni dettagli notati dai fan più attenti. Zeudi Di Palma, attraverso il profilo collegato alla sua attività da tatuatrice, avrebbe iniziato a seguire Raffaella Fico e Dorotea Ravalli, make-up artist che ha collaborato con diverse edizioni del reality. Un gesto che molti hanno interpretato come un possibile indizio legato alla partecipazione al programma.

Zeudi Di Palma

Le preoccupazioni dei fan: un reality più duro del Grande Fratello

Tra i sostenitori dell'ex gieffina cresce anche una certa preoccupazione. L'Isola dei Famosi è infatti considerata una trasmissione più dura rispetto al Grande Fratello, mettendo alla prova la resistenza fisica e psicologica dei concorrenti. Zeudi, nel reality di Alfonso Signorini, era arrivata fino alla finale anche grazie al forte sostegno del pubblico e della sua ampia community, decisiva nei vari televoti eliminatori.

Un nuovo meccanismo senza televoto? Le incognite del format

La nuova edizione dell'Isola, che dovrebbe essere registrata a giugno e messa in onda in autunno, potrebbe presentare un meccanismo differente rispetto al passato. Le dinamiche sarebbero infatti basate principalmente sulle prove e sulle decisioni degli altri naufraghi, eliminando il peso del voto del pubblico. Un cambiamento che, secondo i fan, potrebbe rappresentare una sfida ancora più complessa per Zeudi Di Palma, meno supportata dalle numerosissime Zeudiners.

Rumor sul cast e la conduzione: chi potrebbe esserci all'Isola dei Famosi

Tra gli altri nomi circolati per la possibile partecipazione al reality figurano Caroline Tronelli, ex di Stefano De Martino, Francesco Chiofalo, Pasquale Laricchia, Flavia Vento e Raffaella Fico. Per quanto riguarda la conduzione, nelle indiscrezioni più recenti si parla di una possibile scelta di Selvaggia Lucarelli, preferita a Belen Rodriguez, alla quale sarebbe stata in precedenza promessa la conduzione del programma.