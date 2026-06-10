Isola dei Famosi: cast e registrazioni, tutte le novità della nuova edizione

La nuova edizione de L'Isola dei Famosi cambia completamente struttura: niente diretta, registrazioni nelle Filippine, 11 puntate previste e un cast ricco di volti noti tra reality e TV.

La nuova stagione de L'Isola dei Famosi si prepara a segnare una svolta importante nella storia del reality targato Mediaset. Il programma sarà infatti registrato e non più trasmesso in diretta. Le riprese partiranno nei prossimi giorni nelle Filippine, mentre iniziano a circolare le prime indiscrezioni sul cast e sulle dinamiche di gioco.

L'Isola dei Famosi 2.0: addio diretta, arriva il format registrato

La principale novità della prossima edizione riguarda la natura stessa del programma: non sarà più trasmesso in diretta, ma verrà interamente registrato, con una struttura a puntate già definita e un racconto più costruito in fase di montaggio prima della messa in onda su Canale 5. Un cambiamento che segna una svolta significativa per il reality.

La nuova impostazione dovrebbe garantire maggiore controllo narrativo e una costruzione più "seriale" delle dinamiche tra i naufraghi, concentrandosi maggiormente sulla convivenza e sulle prove fisiche. Daniela Seclì ha raccontato su Fanpage che le puntate previste sarebbero undici: la prima coprirà un arco narrativo di circa quattro giorni (12-15 giugno), mentre le successive seguiranno blocchi di registrazione più brevi, fino alla finale prevista per il 16 luglio.

Alvin

Le riprese si svolgeranno a Caramoan, nelle Filippine, e l'intero percorso dei concorrenti sarà vincolato da rigide regole contrattuali, comprese clausole di riservatezza molto severe al rientro in Italia.

Cast, conduzione e indiscrezioni: i nomi circolati

Sul fronte conduzione, le prime conferme arrivate nei giorni scorsi da Mediaset indicano la presenza di Selvaggia Lucarelli e Alvin come volti del programma. Secondo quanto dichiarato dalla stessa Lucarelli, la prima scelta degli autori sarebbe stata inizialmente Belén, ma il progetto avrebbe poi preso una direzione diversa.

Per quanto riguarda il cast, le indiscrezioni parlano di una stagione popolata da ex concorrenti di reality e personaggi già noti al pubblico televisivo. Tra i nomi circolati, ancora non ufficiali, figurerebbero 16 concorrenti, ma non è escluso che possano aggiungersi nuovi ingressi in corso d'opera.

I naufraghi della prossima edizione de L'Isola che dovrebbero essere già nelle Filippine sono: Alex Caniggia, Daniele Iaià, Flavio Ubirti, Francesco Chiofalo, Il Musazzi, Luca Onestini, Pasquale Laricchia, Patrick Ray Pugliese, Pierpaolo Pretelli, Claudia Peroni, Denny Mendez, Eva Grimaldi, Martina Maggiore, Michelle Veronesi, Raffaella Fico e Zeudi Di Palma.