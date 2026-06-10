Zeudi Di Palma rischia la squalifica all'Isola dei famosi: la colpa è dei fan (ancora una volta)

Zeudi Di Palma sarebbe finita nuovamente al centro delle polemiche: alcuni fan avrebbero violato il regolamento dell'Isola dei Famosi con messaggi e bigliettini, facendo rischiare la squalifica alla loro beniamina.

Nuovo caso attorno a Zeudi Di Palma concorrente all'Isola dei Famosi. L'ex gieffina sarebbe finita, ancora una volta, al centro dell'attenzione per il comportamento dei suoi fan, accusati di aver violato le regole del reality con presunti contatti dall'esterno. Una situazione che avrebbe persino fatto parlare di possibile squalifica, anche se la produzione avrebbe scelto per ora una linea più cauta.

Il fandom di Zeudi e il presunto caso dei bigliettini nelle Filippine

La partecipazione al Grande Fratello ha garantito a Zeudi Di Palma una forte visibilità e un fandom internazionale molto attivo, particolarmente affezionato alla giovane partenopea e pronto a sostenerla in ogni nuova avventura televisiva. Secondo alcune indiscrezioni, quando Zeudi sarebbe arrivata nelle Filippine per L'Isola dei Famosi, alcuni follower le avrebbero fatto recapitare dei bigliettini, violando le regole del programma che vietano qualsiasi contatto con l'esterno.

Il rumor è stato diffuso dall'esperta di gossip Deianira Marzano attraverso alcune sue Instagram stories, dove ha riportato la segnalazione ricevuta: "Zeudi Di Palma avrebbe ricevuto dei bigliettini provenienti dall'esterno da parte di alcuni fan locali. Un comportamento che andrebbe contro il regolamento, dato che i concorrenti non devono avere contatti con nessuno al di fuori della produzione".

Zeudi Di Palma

Nonostante il presunto episodio, gli autori del programma non hanno preso provvedimenti: probabilmente perché le registrazioni non sono ancora iniziate oppure perché, non essendoci diretta, i bigliettini conterrebbero solo messaggi di incoraggiamento senza influenzare le dinamiche del gioco. La stessa Marzano ha precisato che la produzione avrebbe deciso di lasciar correre, considerando che non si tratterebbe di un contatto diretto voluto dalla concorrente.

Nel frattempo, il cast de L'Isola dei Famosi starebbe ancora completandosi: non tutti i naufraghi hanno raggiunto l'arcipelago, anche se la maggior parte si troverebbe già in hotel in attesa dell'inizio ufficiale del reality. Il regolamento resta però chiaro: nessun contatto con l'esterno è consentito e le infrazioni potrebbero portare anche alla squalifica.

Il rapporto tra Zeudi e i suoi fan è spesso stato al centro di discussioni, soprattutto per la forte protezione del fandom verso la concorrente. In passato, alcuni sostenitori hanno reagito duramente a qualsiasi critica, come accaduto anche dopo l'intervista rilasciata a Belve. Polemiche anche sulle raccolte fondi organizzate dai fan dopo l'uscita di Zeudi dal Grande Fratello, nate per "risarcire" simbolicamente il montepremi che, secondo alcuni sostenitori, le sarebbe stato ingiustamente sottratto.