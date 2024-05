Isola dei Famosi 2024: La finale anticipata al 28 maggio? Ecco cosa sappiamo

L'edizione 2024 dell'Isola dei Famosi è stata caratterizzata da molteplici sfide e imprevisti. Il reality ha dovuto affrontare una serie di ritiri inattesi e dati di ascolto non all'altezza delle aspettative. Di conseguenza, si vocifera che Mediaset stia considerando di anticipare la chiusura del programma, inizialmente prevista per il 17 giugno, a una data più ravvicinata.

Vladimir Luxuria, Sonia Bruganelli e Dario Maltese

Nelle ultime ore sono aumentate le indiscrezioni riguardo a una possibile chiusura del reality show condotto da Vladimir Luxuria prima della data concordata. Durante il suo intervento a Password, in onda su RTL 102.5, Gabriele Parpiglia ha dichiarato che la produzione, in accordo con la dirigenza di Mediaset, sta valutando seriamente la possibilità di anticipare la finale al 28 maggio.

Secondo la stessa fonte, a seguito delle numerose defezioni dal reality show, la produzione avrebbe contattato nuovi potenziali concorrenti nelle ultime ore. Tra questi, Jey Lillo, un mago napoletano con circa un milione di follower su TikTok, e Giorgia Crivello, digital creator con quasi 400mila follower su Instagram, i quali avrebbero entrambi rifiutato l'offerta di partecipazione.

Isola dei Famosi 2024, Peppe di Napoli si è ritirato: "Sono stanco" - Televoto annullato (VIDEO)

Anche Vera Gemma avrebbe rifiutato un'offerta dalla produzione. La figlia dell'attore Giuliano Gemma ha già partecipato al reality nel 2021 come concorrente e nel 2022 come guest star. Stavolta ha declinato l'invito a unirsi al cast.

Daniele è il quinto concorrente che ha abbandonato

Ieri, Daniele Radini Tedeschi ha annunciato il suo ritiro dall'Isola dei Famosi. Il critico d'arte, noto nel mondo del gossip per una presunta relazione con Nina Moric, ha lasciato il programma per ragioni non ancora rivelate. Radini Tedeschi è il quinto concorrente ad abbandonare lo show.

Peppe Di Napoli ha lasciato la Playa per la nostalgia della famiglia

La prima a lasciare l'Honduras è stata Tonia Romano, concorrente Nip che il pubblico non ha mai visto poiché ha avuto un malore alla vigilia dell'inizio del programma. La seconda è stata Francesca Bergesio, che ha subito una microfrattura durante una prova nella prima puntata dello show.

Dopo i ritiri per motivi medici, sono iniziati anche alcuni abbandoni per ragioni personali. Peppe Di Napoli ha spiegato a Vladimir Luxuria di aver lasciato Playa Espinada per la nostalgia della famiglia. Pietro Fanelli, invece, ha deciso di concludere il suo percorso, ritenendo di aver raggiunto i suoi obiettivi.

A questi ritiri si aggiunge Francesco Benigno, escluso per la rissa con Artur. I naufraghi eliminati al televoto sono stati Luce Caponegro, in arte Selen, Maité Yanes e Sonny Olumati.