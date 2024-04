Isola dei Famosi 2024, Peppe di Napoli si è ritirato: 'Sono stanco' - Televoto annullato (VIDEO)

La star di Tik Tok si ritira dall'Isola dei Famosi. Il concorrente Peppe di Napoli, dopo aver schiacciato gli altri naufraghi al televoto, ha deciso di abbandonare il reality show in onda due volte alla settimana su Canale 5. La produzione ha annullato il televoto eliminatorio che coinvolge tra gli altri lo stesso ex naufrago.

Nuovo ritiro dal reality show condotto da Vladimr Luxuria, con l'addio del pescivendolo napoletano al programma, sono tre i concorrenti che hanno abbandonato il survivor game. Ad essi si aggiunge Francesco Benigno, l'attore palermitano allontanato "per comportamenti non consoni e vietati". Decisione della produzione che il diretto interessato ha contestato attraverso una serie di video in cui denuncia di essere vittima di un complotto orchestrato da uno degli autori.

Nel comunicato ufficiale rilasciato dalla produzione legge:: "Peppe Di Napoli ha deciso di ritirarsi da L'Isola dei Famosi Il televoto è quindi annullato, verrà riaperto con gli altri quattro naufraghi già in nomination: Artur Dainese, Maité Yanes, Alvina Verecondi Scortecci e Khady Gueye. I voti pervenuti nella sessione annullata non sono considerati validi. Gli utenti che hanno votato attraverso SMS verranno rimborsati".

Il motivo dell'abbandono è stato rivelato dallo stesso concorrente: "Abbandono l'Isola perchè sono stanco, chiedo scusa a tutti gli italiani, ma non ce la faccio puù a farla". Nel corso della terza puntata, l'ormai ex naufrago aveva detto di sentire nostalgia di casa, ma ieri, al momento delle nomination, era apparso sorridente e sembrava che la crisi fosse superata.

Prima di lui si sono ritirati Francesca Bergesio e Tonia Romano. La prima aveva subito una microfrattura nella prima puntata, durante una delle prove, ed aveva lasciato il programma con le stampelle. La seconda, invece, ha accusato un malore prima che le telecamere si accendessero sull'Isola. L'avellinese, una dei concorrenti Nip del reality show, non ha avuto modo di farsi conoscere dagli spettatori ma ha tranquillizzato i familiari attraverso una serie di video condivisi sui social.