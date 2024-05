Isola dei Famosi: Daniele Radini Tedeschi si è ritirato dal programma

Quinto ritiro all'Isola dei Famosi, questa volta a salutare il programma è Daniele Radini Tedeschi, la decisione è stata annunciata attraverso i canali social del programma condotto il lunedì sera da Vladimir Luxuria.

Daniele Radini Tedeschi era entrato nel reality show durante la seconda puntata del programma, era sbarcato su Playa Espinada insieme a Francesco Benigno, il concorrente escluso dopo una rissa con Artur, le immagini dello scontro sono state mandate in onda durante l'ultima puntata del programma.

Daniele e Francesco al momento del loro arrivo

"L'esperienza di Daniele Radini Tedeschi si è conclusa e, per tale motivo, non farà più ritorno in Playa" si legge nel post condiviso sui profili ufficiali social del programma. Non sono stati rivelati i motivi dell'abbandono del critico d'arte.

Alcuni giorni fa, Daniele aveva lasciato momentaneamente l'Isola per sottoporsi ad alcune visite mediche. Nell'ultima puntata del programma aveva spiegato a Vladimir Luxuria perchè aveva accettato di partecipare al reality show "Mi sto ubriacando per togliermi dal dolore della mia vita reale. Spero che si concluda al più presto questa esperienza per poter tornare al mio dolore".

Daniele nella clip di presentazione

Lo scorso 26 aprile, meno di una settimana fa, aveva lasciato il programma Pietro Fanelli, che ieri ha attacato Fedez sui social. Prima del poeta tiktoker si erano ritirati Beppe di Napoli, Francesca Bergesio e Tonia Romano. Miss Italia 2023 aveva subito una microfrattura nella prima puntata, durante una delle prove, ed aveva salutato i compagni reggendosi sulle le stampelle. La seconda, invece, ha accusato un malore alla vigilia della prima puntata, il pubblico non l'ha mai conosciuta.