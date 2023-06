Isola dei Famosi 2023, sei finalisti: ecco chi è stato eliminato in semifinale

Sono sei i finalisti dell'Isola dei famosi 2023: Andrea Lo Cicero, Cristina Scuccia, Luca Vetrone. Marco Mazzoli, Alessandra Drusian dei Jalisse e Pamela Camassa. Ad abbandonare il programma nel corso della semifinale, andata in onda il 16 giugno su Canale 5, sono stati Gian Maria Sainato, Helena Prestes e Nathaly Caldonazzo. Andrea ha vinto la prova leader guadagnandosi l'ultima immunità.

La semifinale dell'Isola dei famosi 2023 è iniziata con il tributo di Ilary Blasi a Silvio Berlusconi, morto lo scorso 12 giugno. "Prima di dare il via a questa puntata vorrei fare un ultimo applauso a Silvio Berlusconi, so che lui non si perdeva una puntata e, come ha ci ha invitato a fare il nostro editore, diamo inizio alla semifinale", ha detto la conduttrice.

Dopo aver concluso l'omaggio al fondatore di Mediaset, la trasmissione si è focalizzata sull'Isola per discutere della tensione tra Andrea e Marco. Vladimir ha accusato lo speaker radiofonico di essersi avvicinato ad Helena Prestes solo per infastidire Lo Cicero: "L'unica spiegazione è che tu voglia abbracciare Helena per graffiare Andrea. Tu sai bene che l'acerrimo nemico di Helena è Andrea", ha affermato l'opinionista.

Vladimir ha bacchettato anche la modella brasiliana, per aver litigato con Cristina Scuccia. "Di suora non hai più niente, la suora è morta, non lo sei nemmeno nel cuore", sono state quete le parole che hanno infastidito l'ex parlamentare, che rivolgendosi alla brasiliana ha precisato il suo punto di vista: "Finora mi sei stata anche simpatica nel tuo ruolo di provocatrice, ma non ti puoi permettere di parlare del passato di una persona, l'hai fatta fuori dal vaso, Helena".

La puntata è stata caratterizzata da una serie di prove e televoti flash che hanno decretato i sei finalisti del programma. A Pamela Camassa, che aveva raggiunto la finale nella puntata precedente, si sono aggiunti Luca, vincitore di una prova, e Marco, che ha composto per primo un puzzle durante una gara che prevedeva un percorso ad ostacoli.

Il quarto finalista è stato Andrea Lo Cicero che è rimasto più tempo appeso al palo rispetto a Cristina, sua sfidante. La stessa Scuccia è stata la quinta a raggiungere la finale battendo al televoto flash Alessandra e Gian Maria.

L'ultima prova leader ha visto Andrea trionfare, ottenendo così l'immunità, come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity. Successivamente è stato aperto un televoto flash tra Alessandra Drusian e Nathaly Caldonazzo. La cantante dei Jalisse ha vinto e si è ritrovata sola sull'ultima spiaggia, diventando così la sesta finalista della 17ª edizione del reality.

Il programma si è concluso con le nomination, durante le quali i naufraghi si sono specchiati per la prima volta da quando è iniziato il programma. Al televoto sono finiti Luca e Cristina. Il meno votato sarà il primo concorrente ad abbandonare il programma durante la finale di lunedì 19 giugno.