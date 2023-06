Isola dei Famosi 2023: Helena Prestes protagonista di uno scontro acceso con Cristina Scuccia

Riprende il daytime dell'Isola dei Famosi 2023, ed ancora una volta protagonista di uno scontro tra i naufraghi è Helena Prestes. La modella brasiliana, al centro della maggior parte delle dinamiche di questa edizione del reality, ha litigato con Cristina Scuccia. Il confronto è stato molto acceso, come si è potuto vedere nella finestra dedicata al programma dalla rete Mediaset.

Helena Prestes, si è fatta notare in questa 17esima edizione del survivor game per la sua personalità forte e spregiudicata. La naufraga ha affrontato Cristina Scuccia, la suora diventata famosa per la sua straordinaria voce nel talent show The Voice of Italy. I contrasti tra le due donne sono emersi in modo evidente.

La tensione è scoppiata quando alla Prestes è stato chiesto con chi vorrebbe rimanere in contatto una volta terminato il programma. Helena ha detto che non vorrebbe rivedere Cristina che le ha subito replicato: "Ti ricordo che mi hai detto che sono falsa". Helena ha ribattuto: "Hai affermato che fai pace solo con persone importanti per te".

Cristina, a questo punto ha voluto chiarire il significato delle sue parole: "È importante sottolineare la differenza tra il valore di una persona e il suo significato per me. Do importanza alle vere amicizie, non a persone che incontro e che non meritano nulla di buono da me. Se una mia amica mi dice qualcosa che mi ferisce, sono disposta a lottare per riconquistare la sua fiducia. Se tu mi dici qualcosa che mi ferisce, non farò sforzi per riconquistarti. Da oggi in poi, sarai indifferente per me. Questo è qualcosa che ho sempre detto e continuerò a ripetere: noi siamo incompatibili. Stiamo percorrendo strade completamente diverse, che non potranno mai incrociarsi".

Durante lo scontro, Helena ha espresso apertamente la sua opinione su Cristina, criticando il suo percorso dopo aver lasciato la Chiesa. "Dici bugie al pubblico, fai il personaggio. Cosa è per te la fama? Di suora non hai più niente, la suora è morta, non lo sei nemmeno nel cuore. Davanti alle telecamere sei una persona, ma quando non ci sono telecamere, sei completamente diversa", come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity.

Domani, 16 giugno, andrà in onda la semifinale dell'Isola dei Famosi, che sarebbe dovuta essere trasmessa lunedì scorso. Il televoto tra i due nominati, Helena Prestes e Gian Maria Sainato, è ancora aperto. Venerdì conosceremo chi tra i due naufraghi si unirà al gruppo di finalisti di questa edizione.