Isola dei Famosi 2023: Helena Prestes alla ricerca di un chiarimento con il gruppo

La Playa dove vivono i naufraghi dell'Isola dei famosi 2023 è stata investita da una burrasca. Il maltempo sembra aver placato gli animi di alcuni concorrenti ed un ravvicinamento di Helena Prestes al gruppo, in particolare a Marco Mazzoli.

L'Isola dei famosi 2023 ha iniziato il conto alla rovescia verso la finale e alcune dinamiche iniziano a cambiare; nelle ultime ore la quiete di Cayos Cochinos è stata interrotta da un'improvvisa tempesta. I naufraghi, in previsione del maltempo, hanno provveduto a sistemare la capanna e hanno invitato Helena, che si era separata a causa di divergenze, a raggiungere il resto del gruppo. Quest'ultima ha accettato l'invito.

Dopo la tempesta, Luca Vetrone e Marco Mazzoli hanno rivelato di voler vivere queste ultime settimane in pace, sotterrando l'ascia di guerra con Helena. Pamela, prima finalista del programma, ha esortato i suoi compagni a essere coerenti e a non dimenticare le discussioni avute con la modella brasiliana nei giorni precedenti.

Marco Mazzoli, come mediatore non ha ottenuto molto successo; le fratture tra la modella brasiliana e alcuni membri del gruppo sembrano insanabili. Poco dopo, lo speaker radiofonico, vedendo Helena piangere, la invita a non sprecare le sue energie in litigi.

"Helena sta cercando aiuto e forse nemmeno lei sa come chiederlo", ha detto Marco alla telecamera. E poi, rivolgendosi alla modella l'ha invitata "a godersi il tragitto, non tanto le tappe, a volte anche il viaggio è bello". "Faccio fatica a fidarmi delle persone", ha replicato la Prestes. Marco le ha risposto: "Pensa che l'effetto che ottieni è il contrario, le persone poi fanno fatica a fidarsi di te?".