Isola dei Famosi 2023, il video della reazione dei naufraghi alla notizia della morte di Silvio Berlusconi

Oggi Mediaset Infinity ha condiviso il video in cui Alvin annuncia ai naufraghi che la diretta del reality, prevista per lunedì 12 giugno non sarebbe andata in onda, dando loro la notizia della morte di Silvio Berlusconi. Nella clip si possono osservare le reazioni dei concorrenti e si possono ascoltare le parole dell'inviato del programma.

Ieri vi avevamo comunicato che i naufraghi dell'Isola dei famosi avevano appreso della morte di Silvio Berlusconi, Alvin aveva condiviso sul suo profilo Instagram alcune foto che mostravano lo stupore dei concorrenti. Oggi sul portale streaming di Mediaset è stata pubblicata la clip che rivela quei momenti.

Silvio Berlusconi è morto a 86 anni

"Purtroppo sono venuto a portarvi una notizia, non è una bella notizia. Nella giornata di quest'oggi, il Presidente Silvio Berlusconi è mancato. Quindi la puntata non andrà in onda, andrà in onda venerdì. L'Isola dei famosi è un programma a cui era molto affezionato, lo seguiva, quindi che sia una buona isola nel suo ricordo. È una giornata triste per tutti noi. Tenete duro, la puntata si farà venerdì. Quindi, nel suo ricordo, buona Isola. Forza ragazzi", ha detto l'inviato.

Quando Alvin ha lasciato la Playa, le telecamere sono rimaste puntate sui naufraghi che stavano commentando la notizia: "I grandi se ne stanno andando tutti. Che possa piacere o meno, lui ha fatto la televisione, ha fatto un sacco di cose, ha dato lavoro. E poi era ironico. A me piaceva un sacco, era una grande figura", ha detto Pamela Camassa.

Silvio Berlusconi: come ha cambiato la tivù (e non solo) in Italia

"Lui fece anche il Milan Rugby", ha ricordato Andrea Lo Cicero. Helena Prestes, che durante una diretta dell'Isola dei famosi aveva chiesto notizie sulla salute di Berlusconi, ha confidato che le sarebbe piaciuto conoscerlo. Alessandra Drusian invece, parlando della tempra dell'ex Primo Ministro ha ammesso: "Con una tempra come la sua mai avrei immaginato, ha sempre combattuto",

Nella clip caricata su Mediaset Infinity le parole di Alvin e la reazione dei naufraghi.