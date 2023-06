Isola dei Famosi 2023, polemiche in spiaggia: Andrea Lo Cicero si scontra con Nathaly e Helena

Alla vigilia dell'ottava puntata dell' Isola dei Famosi 2023, la tensione tra i naufraghi è salita e, ancora una volta, Helena Prestes è stata coinvolta in un litigio. La modella brasiliana, supportata da Nathaly Caldonazzo, si è scontrata con Andrea Lo Cicero. Purtroppo, i tre naufraghi hanno perso la prova ricompensa e la possibilità di gustare un pasto prelibato.

Nell'Isola dei Famosi si sono create due squadre che hanno partecipato a una sfida di tiro alla fune. I capitani delle due fazioni erano Andrea Lo Cicero e Pamela Camassa. Il rugbista ha selezionato Alessandra Drusian, Helena Prestes, Nathaly Caldonazzo e Marco Mazzoli per formare la sua squadra. Dall'altra parte, insieme alla capitana, c'erano Cristina Scuccia, Luca Vetrone, Gianmaria Sainato e Fabio Ricci. La prova la si può vedere nella clip caricata su Mediaset Infinity.

Isola dei Famosi 2023: Helena Prestes al centro delle polemiche per le decisioni sul cibo

La vittoria è andata ad appannaggio della squadra di Pamela e questo ha provocato lo scontro tra Andrea Lo Cicero, da una parte, e Nathaly Caldonazzo ed Helena Prestes, dall'altra. Le due naufraghe hanno criticato la strategia di Andrea, che, a loro dire, avrebbe sbagliato la composizione della linea di difesa della squadra: "Secondo me lui doveva mettersi all'inizio della fila, perchè Luca dall'altra parte tirava come un pazzo", ha detto la Caldonazzo.

"Non si può stare con uno che ha un problema al ginocchio, non fa nulla e si lamenta" ha replicato Lo Cicero. "Nathaly ed Helena si sono sempre lamentate e dispensano sempre consigli, vogliono sempre tutto apparecchiato. Quindi stavolta me le sono prese in squadra per capire se sono cambiate, ma purtroppo non lo sono", ha svelato il rugbista alla telecamera.

Isola dei Famosi 2023: Andrea Lo Cicero a Nathaly Caldonazzo: "Fai la soubrette mancata"

Durante la discussione, Helena ha invitato Andrea a calmarsi. "Io sono calmissimo, non mi hai mai visto incazzato. Fatevi i caz.i vostri, non avete mai fatto sport", è stata la risposta di Lo Cicero. Helena, alla telecamera ha detto che il rugbista non ha contribuito a creare un clima di squadra: "Continuava a urlare con gli occhi di fuoco, il suo modo di fare non ci aiuta nelle prove, quindi sfortunatamente abbiamo perso".

Nella puntata in onda tra poche ore, al televoto ci sono Nathaly Caldonazzo e Fabio Ricci, uno dei due sarà eliminato. Stasera si eleggerà il primo finalista ed un concorrente lascerà l'isola dopo il televoto flash.