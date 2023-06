Isola dei Famosi 2023, anticipazioni 5 giugno: il primo finalista

Stasera su Canale 5 va in onda l'ottava puntata de L'Isola dei Famosi 2023: si elegge il primo finalista

Stasera 5 giugno, in prima serata, su Canale 5 prende il via l'ottava puntata de l'Isola dei Famosi 2023. Il nuovo episodio del reality sarà incentrato su una serie di duelli e sfide che eleggeranno il primo finalista del programma. La conduttrice Ilary Blasi, ci aspetta insieme ai due opinionisti Vladimir Luxuria ed Enrico Papi, pronti a commentare le avventure dei concorrenti.

Durante la settimana, sull'Isola dei Famosi si sono verificati diversi scontri. In particolare, Helena Prestes, che è tornata in gioco lunedì scorso, ha avuto frequenti litigi con gli altri naufraghi. La modella ha anche discusso riguardo alla condivisione dei cocchi, come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity.

Stasera, nel corso dell'ottava puntata, si avvia la corsa verso la grande finale. Una serata carica di emozioni attende i naufraghi che, in un batter d'occhio, potrebbero trovarsi tra l'Inferno e il Paradiso. Per alcuni, la vittoria sarà sempre più vicina, mentre per altri, invece, si avvicinerà sempre di più la fine di questa avventura. Attraverso una serie di duelli e prove, verrà quindi determinato il primo finalista di questa edizione.

Al televoto ci sono Nathaly Caldonazzo o Fabio Ricci, uno dei due sarà eliminato. A deciderlo il voto dei telespettatori espresso attraverso quattro canali: App Mediaset Infinity, Sito Web, Smart Tv, SMS.

Una sorpresa romantica attende la naufraga Helena Prestes, mentre per uno dei naufraghi c'è in serbo una tentazione iconica dell'Isola.

Ma non è finita, i due al televoto non sono gli unici a rischio: sarà aperto un televoto flash che porterà a un'inaspettata seconda eliminazione.

Infine, spazio alle nuove nomination, coordinate da Alvin, l'inviato del programma in Honduras