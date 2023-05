Isola dei Famosi 2023: Andrea Lo Cicero a Nathaly Caldonazzo: 'Fai la soubrette mancata'

Andrea Lo Cicero e Nathaly Caldonazzo hanno acceso la settima puntata dell'Isola dei Famosi 2023: i due naufraghi hanno avuto un durissimo faccia a faccia durante il quale non si sono risparmiati accuse reciproche, anche molto dure. Alla fine della puntata, Caldonazzo è finita nuovamente in nomination. Questa volta si giocherà la permanenza sull'Isola contro Fabio Ricci dei Jalisse.

Ilary Blasi, conduttrice del programma, ieri si aspettava uno scontro all'arma bianca tra Marco Mazzoli e Andrea Lo Cicero, i due leader dell'Isola Nel faccia a faccia, invece, i due naufraghi hanno preferito non litigare, ma terminare la discussione con un abbraccio.

Molto diversa è stata la discussione tra Andrea Lo Cicero e Nathaly Caldonazzo, che nel corso della settimana si erano scontrati diverse volte. Ieri, in diretta, hanno confermato la loro antipatia reciproca scambiandosi insulti come "falso" e "arrampicatrice sociale".

Andrea Lo Cicero è stato molto duro, ricordando alcuni giudizi espressi su di lui dalla Caldonazzo durante la quarantena in albergo. "La persona che ho qui davanti si è permessa di dire che io le faccio schifo a pelle. Questa signora di mezza età si deve vergognare e adesso deve tacere", ha detto il naufrago.

"Irrispettosa, maleducata e arrampicatrice sociale. Si schiera con quelli che vede più forte. Poi ruba, si comporta male e fa i suoi giochetti da adolescente. Addirittura fa i finti infortuni per andare in infermeria. Lei fa la soubrette mancata, perché oggi è molto lontana da quello che faceva, infatti non fa più nulla, rompe solo le scatole. Che mi stia lontana e buona giornata", ha concluso Andrea Lo Cicero.

La replica di Nathaly Caldonazzo è stata altrettanto forte, tanto che Alvin le ha dovuto ricordare che il programma va in onda in prima serata. L'attrice ha parlato anche di bullismo, un termine di cui si abusa molto durante i reality: "Mi disgusta. Dire 'motherfucker' a una madre è bruttissimo. E poi mi definisce arrampicatrice sociale, quando io non ho mai preso un euro da un uomo. Continuo a fare teatro proprio perché non ho porte aperte. Questo signore, maleducato, non si rende conto che certe cose non si devono dire. Non mi sono mai permessa di rivolgergli parolacce. Ha cercato di mettere tutti contro di me, mi sta facendo bullismo, mi provoca disgusto. Inoltre, sta contribuendo all'estinzione delle caracoles svuotando il mare. E non mi sta nemmeno fornendo il cibo necessario", come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity.