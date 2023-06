Isola dei Famosi 2023: Helena Prestas al centro delle polemiche per le decisioni sul cibo

Helena Prestes è finita di nuovo al centro delle polemiche all'Isola dei Famosi 2023, come mostrato nel daytime trasmesso nel pomeriggio da Canale 5. Alcuni naufraghi sono stati posti di fronte ad una scelta che coinvolgeva la rinuncia al cibo a favore degli altri concorrenti. Ecco cosa ha deciso la modella brasiliana.

La prova a cui sono stati sottoposti oggi Pamela Camassa, Helena Prestes e Fabio Ricci non è nuova, l'abbiamo già vista in alcune delle precedenti edizioni. I tre concorrenti sono stati portati in una zona dell'isola dove era apparecchiata una tavola con panini contenenti hamburger e formaggio sottiletta, una vera delizia per chi è costretto a patire la fame da settimane.

Isola dei Famosi 2023, Helena Prestes si distacca dal gruppo: Ecco cosa ha deciso la naufraga

Purtroppo, per i naufraghi, lo Spirito dell'Isola aveva riservato loro una spiacevole sorpresa. I tre concorrenti si sono trovati di fronte a una scelta difficile: mangiare i loro panini e lasciare digiuni i loro compagni d'avventura o permettere che gli altri sette naufraghi si sfamassero. In questo caso, a rimanere digiuni sarebbero stati proprio Pamela Camassa, Helena Prestes e Fabio Ricci,come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity.

Il cantante dei Jalisse, finito in nomination durante l'ultima puntata, si è mostrato subito disposto a rinunciare al cibo per lasciarlo agli altri naufraghi. Invece, Helena si è opposta categoricamente a questa idea. Pamela, in qualità di leader del gruppo, ha iniziato a riflettere e gradualmente si è convinta che Fabio avesse ragione. Alla fine, anche Helena ha ceduto e i tre naufraghi hanno scelto di rimanere a digiuno, permettendo agli altri di mangiare. I loro sette compagni di avventura li hanno ringraziati per la loro generosità.

Alla fine del banchetto, i naufraghi hanno appreso che la modella brasiliana era contraria a dividere il cibo, scatenando così una nuova discussione. Helena si è sentita nuovamente sola contro la maggioranza dei naufraghi. "Non riusciranno mai a portarmi fuori dalle mie convinzioni. Per fortuna ci sei tu", ha confidato a Nathaly Caldonazzo.

Dall'altra parte, i naufraghi si sono sentiti ingannati. "Si avvicina a me e mi dice 'hai visto, ti ho fatto mangiare', e poi scopro che lei era l'unica a non voler condividere il cibo", ha dichiarato Marco Mazzoli a Pamela.