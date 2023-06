Isola dei Famosi 2023: la semifinale andrà in onda venerdì 16 giugno

L'isola dei famosi 2023 torna venerdì 16 giugno, quando andrà in onda la semifinale del reality

L'isola dei famosi 2023 tornerà venerdì 16 giugno, con la semifinale che era stata rimandata lunedì scorso per la morte di Silvio Berlusconi. Non ci saranno variazioni per la finale, che sarà trasmessa lunedì 19 giugno.

Dopo una rivoluzione nei palinsesti di questi giorni, causata dalla morte di Silvio Berlusconi, Canale 5 ha deciso di mantenere invariata la programmazione della prossima settimana. Di conseguenza, L'Isola dei Famosi verrà trasmessa eccezionalmente venerdì 16 giugno.

La decisione dell'azienda permetterà al reality di concludersi come previsto, infatti la finale è programmata per lunedì 19 giugno, quella sera verrà proclamato il vincitore della 17esima edizione. Grazie all'anticipazione della semifinale, l'inizio di Temptation Island rimane invariato ed è fissato per lunedì 26 giugno.

Nel frattempo i naufraghi sono stati informati della morte di Silvio Berlusconi. Il televoto tra i due nominati, Helena Prestes e Gian Maria Sainato, è ancora aperto. Venerdì prossimo conosceremo chi tra i due naufraghi si unirà al gruppo di finalisti di questa edizione.