Isola dei famosi 2023: Alessandro e Simone: 'Abbiamo fatto sesso lontano dagli altri ma ci hanno spiato'

Nuovi dettagli emergono sul rapporto intimo tra Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini durante la loro partecipazione all'Isola dei Famosi 2023. Le informazioni sono state rivelate dal divulgatore scientifico, ospite di Isola Party. L'ex naufrago ha rivelato di essersi separato dal gruppo che dormiva per appartarsi con il suo fidanzato. Durante questo momento di intimità, è emerso che qualcuno, come Christopher Leoni, ha sorpreso la coppia, spiandoli deliberatamente.

Durante un'intervista al settimanale Nuovo, il giornalista Alessandro Cecchi Paone aveva rivelato che lui e Simone Antolini avevano trascorso una notte di passione sotto la luna honduregna. Successivamente, durante la sua partecipazione alla trasmissione di Mediaset Infinity, i due fidanzati hanno voluto chiarire i dettagli di quella particolare esperienza.

"Voglio dire che questa cosa è stata usata male. Per prima cosa non l'abbiamo fatto davanti a tutti, ma eravamo dall'altra parte della spiaggia - ha detto Simone Antolini a Isola Party - erano le quattro di mattina. Quindi gli occhi non erano indiscreti ma discreti, cioè sono venuti lì a guardarci. Cristopher è venuto a guardarci", come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity.

Isola dei Famosi 2023, Helena Prestes si distacca dal gruppo: Ecco cosa ha deciso la naufraga

Alessandro Cecchi Paone ha aggiunto "Posso dire di più Paolo, Marco, Pamela e i Jalisse ci hanno organizzato una alcova in una spiaggetta dietro a degli scogli perché avevano capito che noi avevamo bisogno di un momento di intimità anche fisica. Hanno organizzato tutto loro e noi gli siamo molto grati".

La versione raccontata dai due naufraghi è diversa da quella divulgata da Paolo Noise, il conduttore de Lo Zoo di 105 aveva riferito la versione datagli da Christopher Leoni: "Praticamente si sono alzati al chiaro di luna e si sono messi a fare cose davanti a noi che dormivamo. Christopher si è trovato la scena davanti. Poi ci ha rivelato i dettagli che non dico per privacy di Cecchi Paone".

Isola dei Famosi 2023: Andrea Lo Cicero a Nathaly Caldonazzo: "Fai la soubrette mancata"

Alessadro Cecchi Paone al settimanale Nuovo aveva riferito: "La grande attrazione che c'è tra me e Simone ci ha permesso di andare oltre e di regalarci quei momenti di intimità di cui avevamo bisogno - ha detto Alesandro - Mentre tutti dormivano abbiamo fatto l'amore con l'acqua immobile e la Luna piena. È stato un momento indimenticabile, ad alto tasso di romanticismo".