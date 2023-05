Isola dei Famosi 2023, Helena Prestes si distacca dal gruppo: Ecco cosa ha deciso la naufraga

La convivenza di Helena Prestes con gli altri naufraghi dell'Isola dei Famosi 2023 sta diventando sempre più difficile. La modella brasiliana, che è tornata in gioco dopo la settima puntata del reality, ha deciso di isolarsi dal resto del gruppo. Ecco perché ha fatto questa drastica scelta.

Il 22 maggio scorso, Helena Prestes è stata eliminata dal televoto e ha lasciato Playa Tosta per dirigersi verso l'Isola di Sant'Elena. Dopo una settimana di esilio, la modella brasiliana è tornata nel gioco durante la puntata del 29 maggio, grazie alla vittoria in una prova contro tre delle sue principali nemiche: Pamela Camassa, Alessandra Drusian e Cristina Scuccia.

Dopo la puntata, Helena ha iniziato ad esplorare la nuova Playa insieme a Marco Mazzoli, manifestando la sua felicità per essere tornata in gioco. Tuttavia, sembra che il suo rapporto con il gruppo sia ormai compromesso. Alessandra Drusian dei Jalisse ha descritto Helena come un "mazzo di carte" e ha dichiarato alla telecamera: "Si vede dalla mia faccia che sono felicissima che Helena sia rientrata? Noi abbiamo fatto del nostro meglio affinché non vincesse e non avesse la possibilità di tornare. Lei è come un mazzo di carte che tiri fuori, non sai cosa ti capiterà".

Pamela Camassa ha approfittato di questo momento per confrontarsi con la modella brasiliana. "Il tuo carattere è troppo per me perché sei esuberante, non riesco a stare con una persona così", ha detto la leader del gruppo di questa settimana. Helena ha risposto dicendo: "Non hai mai chiesto niente su di me, non hai mai voluto aprirti, come fai a dire che io non sono come Cristina, senza neanche conoscermi. Tu non ti sei mai aperta con me. Anche Cristina dice che non sono trasparente."

Successivamente, Helena ha commentato nel confessionale dicendo: "Sento tutti contro di me, non vedo sguardi amichevoli, sembrano avere paura di me, non so perché. Ho cercato di mostrare loro il mio lato positivo, quello che vuole fare amicizia, ma non ci credono."

Alla fine, Helena ha preso la decisione di allontanarsi dal gruppo e di stabilirsi in un angolo isolato dell'Isola, lontana da tutti gli altri naufraghi. "Preferisco stare da sola", ha comunicato agli altri concorrenti, rinunciando anche al cibo. "Penso di poter sopravvivere costruendomi una capanna e pescando da sola. Preferisco questa situazione piuttosto che allearmi con persone ipocrite", ha affermato davanti alla telecamera, come si può vedere nel video caricato su Mediaset Infinity.