Ironheart, le star di Daredevil hanno visto il trailer dal set della Stagione 2: ecco la loro reazione

I Marvel Studios hanno finalmente pubblicato il primo trailer della prossima serie Disney+ del MCU, Ironheart, e mentre i fan del personaggio sembrano aver apprezzato in gran parte quanto visto, la risposta del pubblico più generalista è stata alquanto tiepida.

Ora lo studio ha condiviso un video di Daredevil: Rinascita, che mostra la reazione delle star Vincent D'Onofrio e Charlie Cox al teaser mentre si trovano sul set della seconda stagione, attualmente in fase di riprese, e a quanto si può vedere il filmato sembra essere piaciuto parecchio a entrambi.

È interessante notare che D'Onofrio menziona che stanno "lavorando con" Angela Barnes, che ha diretto tre episodi di Ironheart. Entrambi gli attori sono in abito di scena, anche se il suo nuovo costume nero e rosso indossato da Cox è per lo più coperto.

Il video reaction è una mossa disperata dei Marvel Studios?

Daredevil: Rinascita, Charlie Cox e Vincent D'Onofrio in una scena della serie Disney+

Questi video di reazione interni sono un modo intelligente per creare hype e attirare l'attenzione sul trailer, ma alcuni ritengono che sia una mossa un po' "disperata" da parte della Marvel, perché sanno di avere tra le mani un potenziale fiasco. Di solito è troppo presto per giungere a questa conclusione, ma probabilmente Ironheart faticherà parecchio a conquistare la sua fetta di fan.

Locandina di Ironheart

Riri Williams ha fatto il suo debutto nel MCU in Black Panther: Wakanda Forever, e questa serie si svolge dopo gli eventi del sequel, quando Riri torna nella sua città natale, Chicago, e si dedica alla costruzione di un'armatura di vibranio all'avanguardia per lasciare il proprio segno nel mondo. Il periodo trascorso in Wakanda l'ha resa più desiderosa che mai di inseguire i suoi sogni, e la sua ricerca la coinvolge in un pericoloso mondo fatto di scienza e magia.

"Riri ha sicuramente dei punti di contatto con uno show di strada come Daredevil", ha anticipato il regista e produttore Ryan Coogler. "Ci sono personaggi che cercano - sia eroi che cattivi - di arrangiarsi con quello che hanno. Poi si combinano con la Marvel cosmica, con personaggi che si troverebbero più a loro agio in Doctor Strange o WandaVision. Questo mix tra Marvel di strada e Marvel magica è una combinazione piuttosto folle".