Ironheart, Dominique Thorne: "Non ho fatto un provino prima di ottenere il ruolo nella serie Marvel"

L'attrice Dominique Thorne ha svelato come ha ottenuto il ruolo di Riri Williams nella serie Ironheart, svelando che non ha fatto un'audizione.

La serie Ironheart avrà come protagonista Dominique Thorne e l'attrice ha ora svelato che non ha dovuto affrontare un provino prima di ottenere il ruolo di Riri Williams.

L'attrice ha condiviso il dettaglio del percorso che l'ha portata a entrare nel Marvel Cinematic Universe in occasione di un'intervista rilasciata a Empire Magazine.

Dominique Thorne interpreterà la giovane inventrice che crea un'armatura in stile Iron Man e, parlando di Ironheart, ha dichiarato: "Ero a casa in Delaware e ho ricevuto una telefonata in cui mi si chiedeva se volessi interpretare questo ruolo. Si è trattata della migliore telefonata che avrei potuto ricevere nella mia vita".

L'attrice ha aggiunto: "Ero così sconvolta, c'è stata una considerevole pausa nella conversazione! Stavo aspettando che dicessero 'Oh ti manderemo i dettagli' o 'Mandaci il video'. Ma non c'è stato nulla di tutto questo". Dominique ha sottolineato: "Si è trattata di una situazione in cui mi è stato detto 'Ti piacerebbe fare questa cosa?'. Un'esperienza unica, perché non c'è stata alcuna audizione".

L'attrice ha ottenuto il ruolo dell'eroina della serie Ironheart che farà parte del Marvel Cinematic Universe e recentemente aveva dichiarato a BlackFilmAndTV: "Ci sono delle persone reali con storie vere, ed emozioni reali al centro della storia. Anche se non si tratta della mia esperienza o della vostra, permette a qualcuno di avere l'opportunità di essere cambiato, la possibilità di avere la propria mente ampliata o educata in un modo nuovo. Penso che sia una delle cose più meravigliose e potenti che caratterizzano questa forma d'arte".