Ironheart, la nuova serie Marvel vittima di review bombing dai troll "anti-woke"

Quello che sta accadendo nelle ultime ore ad Ironheart non ha assolutamente nulla a che fare con la serie (che ha debuttato oggi su Disney+ con i primi tre episodi) mentre ha molto a che vedere con un sacco di persone online che non amano vedere etnie diverse da quella bianca rappresentate in prodotti mainstream.

Naturalmente, questi troll di internet cercano di giustificarsi asserendo come sia "ingiusto" quando un personaggio viene reimmaginato come qualcuno che non è più un bianco, con frasi tipo: "Perché non possono avere i loro eroi?!?", che riversano rabbiosi sui social media.

Ora che arriva una serie tratta dall'universo di Black Panther, che mette in luce un personaggio femminile nero nato nei fumetti, questi troll stanno facendo il pieno di recensioni negative ancora prima che Ironheart sia approdato in streaming.

Ironheart, il review bombing su Rotten Tomatoes

I troll di destra hanno colpito ancora

Ironheart: Dominique Thorne

La pratica del cosiddetto "review bombing" è sempre più diffusa tra quegli utenti che etichettano come "irricevibile" e "offensivo" un prodotto che non è ancora stato mostrato al pubblico, soltanto perché include degli elementi che darebbero fastidio a una fascia di troll, che nella maggior parte dei casi rappresenta un estremismo di destra abbastanza marcato.

Ironheart, in questo modo, si è visto assegnare un punteggio del 32% sul giudizio del pubblico su Rotten Tomatoes prima ancora che la serie debuttasse su Disney+ con i primi tre episodi (trovate a proposito la nostra recensione su queste pagine). Non solo, questo segue anche la disgustosa campagna volta ad aumentare i "dislike" sul trailer della serie, che ha racimolato 7 milioni di visualizzazioni dal suo debutto.

Ambientata dopo gli eventi di Wakanda Forever, Ironheart segue Riri mentre lascia il MIT per continuare a sviluppare la propria tecnologia in modo indipendente. La giovane inventrice, ispirata dall'eredità di Iron Man, decide di costruire una nuova armatura avanzata, ma presto si ritrova in mezzo a un conflitto più grande di lei.