Ironheart, la nuova serie Marvel promossa o bocciata: ecco le prime reazioni

Marvel's Ironheart arriverà su Disney+ con una première di tre episodi domani, ma l'embargo sui social media per la serie solista su Riri Williams è scaduto, quindi sono emerse online le prime reazioni allo show.

Da quanto è emerso finora si può dire che la serie è abbastanza divisiva, visto che non mancano alcune critiche negative. Sebbene alcuni ritengano che la serie sia tra le migliori che abbiamo visto alla Marvel, la maggior parte dei post non è altrettanto entusiasta. Detto questo, sono pochissime le reazioni completamente negative.

A prendersi la maggior parte degli elogi è Dominique Thorne nel ruolo di protagonista, e sembra che l'introduzione di una tecnologia basata sulla magia sia qualcosa di cui i fan del MCU dovrebbero essere molto entusiasti. Il cattivo di Anthony Ramos, The Hood, non viene menzionato molto (probabilmente non è un buon segno) e ci sono alcune critiche alla scrittura, ma nel complesso Ironheart potrebbe valere la pena di essere visto.

Cosa sta dicendo la critica dell'ultima serie Marvel Studios

Ironheart, una scena dalla serie Marvel Television

Date un'occhiata ai post di X qui sotto. Non ci sono spoiler evidenti, ma un paio di reazioni accennano a certi sviluppi verso la fine della serie. Un critico ha affermato: "Ironheart è piuttosto solido, con buone interpretazioni di Dominique Thorne e Alden Ehrenreich, ma non riesce a spiccare il volo perché ci mette un po' ad ingranare e il cattivo non è un granché, anche se il finale vale la pena di essere visto".

Dominique Thorne in Black Panther: Wakanda Forever

"Ho visto tutti e sei gli episodi di Ironheart, e non va bene. Diventa subito evidente il motivo per cui la Marvel ha deciso di scaricare questa serie su D+ con 3 episodi alla volta. Non posso biasimare il cast, ma a nessuno di loro viene dato molto su cui lavorare. Alcune scene d'azione sono passabili e il finale è di gran lunga l'episodio più forte, ma per lo più è noioso da seguire, temo. Non l'ho odiato... perché non c'è abbastanza passione dietro a tutto questo per farmi sentire in un modo o nell'altro. La definizione stessa di 'contenuto'", ha commentato un altro critico.

"Ironheart offre una STORIA INSANAMENTE DIVERTENTE che mescola perfettamente tecnologia e magia. Dominique Thorne è una forza da non sottovalutare nel ruolo di Riri Williams e Anthony Ramos è inquietante nel ruolo di The Hood. È pieno di divertenti Easter Egg e sorprese pazzesche che cambieranno l'MCU per sempre!", ha affermato un altro.

