Ironheart: svelato finalmente il ruolo di Sacha Baron Cohen nella serie Marvel

Da tempo vociferato come Mephisto, Marvel ha svelato il nome del personaggio interpretato da Baron Cohen.

Da quando Sacha Baron Cohen si è unito al cast di Ironheart, era stato subito ipotizzato che avrebbe interpretato il villain Mephisto, ma adesso un report diffuso ufficialmente dai Marvel Studios ha fatto luce sul suo personaggio.

In un nuovo deposito di copyright registrato dai Marvel Studios, è stato rivelato che Cohen interpreterà tale "Mystery Man". È quasi certo che si tratti di un nome provvisorio, dato che precedenti articoli indicavano che la star di Borat avrebbe interpretato il cattivo Mephisto.

Il villain dei fumetti Marvel era stato nominato per la prima volta dai fan in occasione del debutto di WandaVision su Disney+. Tuttavia, il suo coinvolgimento non era stato programmato.

"Non ho mai voluto creare false piste su Mephisto" aveva dichiarato Jac Schaeffer, capo showrunner di WandaVision. "Non ha mai fatto parte delle nostre conversazioni sulla narrazione. Eravamo molto chiari sul fatto che il grande male fosse il dolore. E che il cattivo esterno fosse Agatha".

Attualmente, Ironheart non ha una data d'uscita confermata, ma potrebbe arrivare nel corso del 2024 o all'inizio del 2025.