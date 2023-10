Ironheart: primo sguardo al nuovo costume concepito per la serie Disney+

In attesa di avere nuove informazioni su Ironherart, serie per Disney+ che riporterà in scena il personaggio di Riri Williams già visto in Black Panther: Wakanda Forever, spunta in rete una prima immagine di quello che dovrebbe essere il nuovo costume indossato dall'eroina Marvel. Su eBay sono state pubblicate alcune foto di regali che lo staff della serie ha ricevuto durante la sua lavorazione.

Tra questi compaiono dei calzini raffiguranti un design mai visto prima del costume di Ironheart, chiaramente ispirato a quello dei fumetti. Al momento non è ancora stata annunciata una data di lancio e, sebbene le riprese siano terminate, è molto probabile che lo show non arrivi su Disney+ prima del 2025.

Ironheart, Alden Ehrenreich sulla serie Marvel: "Mostra un angolino molto interessante del MCU"

Ironheart, verrà rivelato il proprietario dell'Avengers Tower?

Era dai tempi di Spider-Man: Homecoming che i fan del MCU si stavano chiedendo chi avesse messo mano sull'ex-quartier generale degli Avengers, e pare che sarà Ironheart, la serie Disney+ dedicata a Riri Williams, a darci finalmente una risposta. Almeno secondo The Cosmic Circus che, come riporta CBM, vorrebbe Mephisto come nuovo proprietario dell'Avengers Tower.

Stando alle voci, infatti, l'atteso villain in Ironheart verrà mostrato "principalmente in forma umana, con l'aspetto di un uomo d'affari". La sua forma originaria, invece, quella demonica come si vede nei fumetti, sarà fatta vedere solo in alcuni momenti dello show.