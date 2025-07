Ironheart,un easter egg ha svelato i dettagli del patto tra Riri William e quel malvagio villain Marvel?

Il finale di Ironheart ha finalmente introdotto la versione del MCU di Mefisto, interpretato da Sacha Baron Cohen. Come la sua controparte nei fumetti, il villain sembra avere l'abitudine di fare accordi in cambio dell'anima di qualcuno.

Nel caso di Parker Robbins, ciò significava dargli il "Cappuccio" (The Hood) in modo che potesse ottenere tutto ciò che voleva. Per quanto riguarda Riri Williams, ha rinunciato alla sua anima ed è stata ricompensata con la resurrezione della sua migliore amica, Natalie.

Tuttavia, la serie è rimasta un po' ambigua quando si è trattato di capire cosa voglia dire effettivamente vendere un'anima a qualcuno. Riri è destinata a diventare sempre più demoniaca, come Parker prima di lei (almeno fino a quando non è stato separato dal Cappuccio), e questa è stata un'interazione unica o l'inizio di una nuova collaborazione?

Cosa significa la collaborazione tra Riri e Mefisto?

Ironheart: Dominique Thorne

Un fan attento a questo tipo di dettagli ha notato che, sullo sfondo della scena finale dello show, si vede The Hood drappeggiato sull'armatura di Riri. Questo ci lascia con più domande che risposte, ma possiamo ipotizzare che ora stia pilotando la tuta indossando il cappuccio? È una possibilità interessante, che cambia drasticamente lo status quo di questo personaggio nel MCU.

Ironheart

Non sappiamo cosa i Marvel Studios avessero in mente per Armor Wars, ma il fatto che Riri sia un personaggio radicato nell'angolo soprannaturale di questo mondo sembra ormai scontato. Sembra anche sempre più probabile che possa involontariamente imboccare una strada malvagia, dato che l'influenza di Mefisto su di lei aumenta.

Il fatto che Riri abbia ancora The Hood spiega anche perché, prima di riunirsi con la vera Natalie, era nel bel mezzo di una ricerca su quelle che sembravano equazioni magiche. Molti fan si sono affrettati a sottolineare che il cappuccio drappeggiato sull'armatura di Riri ricorda il l'Infamous Iron Man. Dopo Secret Wars, Victor Von Doom ha vestito per un certo periodo i panni di un "eroe" corazzato moralmente ambiguo, e lo ha fatto indossando il suo mantello.