Ironbark con Benedict Cumberbatch cambia titolo, l'uscita nei cinema USA ad agosto

Ironbark, dramma della Guerra Fredda interpretato dall'inglese Benedict Cumberbatch cambia titolo e data di uscita, il film dovrebbe infatti arrivare nei cinema americani ad agosto.

Lionsgate e Roadside Attractions hanno fissato al 28 agosto la data di uscita del film, che si intitolerà adesso The Courier, interpretato da Benedict Cumberbatch. The Courier, ambientato in piena Guerra Fredda, ha fatto il suo debutto a gennaio al Sundance Film Festival.

Per il film, ispirato a una storia vera, Benedict Cumberbatch è stato costretto a mutare il suo peso. L'attore interpreta, infatti, Greville Wynne, uomo d'affari che ricoprì un ruolo fondamentale come spia in Russia. Pur non avendo alcuna esperienza al riguardo, Greville Wynne fu scelto dalla British Intelligence e dalla CIA come candidato ideale e gli vennero affidate numerose missioni finché non finì nelle mani dei russi e fu imprigionato.

Diretto da Dominic Cooke e scritto da Tom O'Connor, The Courier vede interpreti anche Rachel Brosnahan e Jessie Buckley.