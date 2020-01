Benedict Cumberbatch come Christian Bale, l'attore costretto a perdere peso per Ironbark

Benedict Cumberbatch si è sottoposto a un duro regime per perdere il peso necessario a interpretare la spia Greville Wynne in Ironbark, seguendo l'esempio del collega Christian Bale.

Benedict Cumberbatch si è sottoposto a un tour de force fisico simile a quello del collega Christian Bale dopo che gli è stato chiesto di perdere peso per lo spy movie Ironbark, che ha avuto la sua premiere al Sundance Film Festival.

Ironbark vede Benedict Cumberbatch nei panni di Greville Wynne, uomo d'affari che ricoprì un ruolo fondamentale come spia in Russia. Pur non avendo alcuna esperienza al riguardo, Greville Wynne fu scelto dalla British Intelligence e dalla CIA come candidato ideale e gli vennero affidate numerose missioni finché non finì nelle mani dei russi e fu imprigionato.

Il regista Dominic Cooke, che aveva già diretto Benedict Cumberbatch in The Hollow Crown lo ha voluto nel ruolo di Greville Wynne. Durante l'incontro preliminare, ha menzionato casualmente la perdita di peso dovuta alla prigionia in Russia e alla scarsezza di cibo.

Ecco il racconto di Dominic Cooke fatto al Sundance e riportato da Showbiz Cheatsheet: "Dopo aver letto la sceneggiatura ho parlato con Benedict. Avevamo lavorato insieme molte altre volte e sapevo che era perfetto per il ruolo. Così gli ho proposto il ruolo, la sceneggiatura gli è piaciuta e mentre parlavamo gli ho detto casualmente 'Che cosa ne pensi di fermare le riprese e farti perdere peso?' Non ha risposto, niente. Lì per lì ho pensato che non era andata bene."

Oleg Penkovsky era la spia russa il cui nome in codice era Ironbark, a interpretarlo è Merab Ninidze. I russi catturarono anche Penkovsky, affamandolo come Greville Wynne, perciò entrambi gli attori hanno dovuto perdere peso in un arco di tre mesi sotto uno stretto controllo medico.

Cooke prosegue: "Benedict ha accettato e abbiamo pianificato la perdita di peso. Gli ho detto che avremmo dovuto interrompere le riprese per tre mesi e sia Merab che lui Benedict hanno lavorato duramente per arrivare a quel risultato. Avete visto come è venuto fuori di prigione Wynne. Era davvero drammatico e ho pensato che fosse importante far vedere il sacrificio che ha fatto."