Iron Fist, Finn Jones sogna di tornare nel MCU come Danny Rand: "Datemi una chance"

Con il rinnovo di Daredevil in Daredevil: Born Again, cresce la speranza che altri Defenders degli show Netflix possano fare il loro ritorno sotto nuove forme. Tra questi, c'è anche Finn Jones, l'interprete di Iron Fist, che continua a sognare di rivestire il ruolo di Danny Rand nel MCU.

Finn Jones e il suo desiderio di tornare nel MCU

Durante un incontro alla convention Conve Monterrey di Monterrey, l'attore di Game of Thrones ha espresso il suo desiderio di tornare a vestire i panni di Iron Fist. Nonostante il tempo passato, Jones ha dichiarato di essere pronto e desideroso di dimostrare il suo valore nel ruolo.

Iron Fist, una immagine della serie tv

"Sono molto consapevole delle critiche ricevute riguardo al mio personaggio, ma la mia risposta è questa: 'Datemi una chance. Sono qui, pronto e voglio dimostrare che mi sbagliano'", ha detto Jones.

In passato, Jones aveva anche parlato della possibilità di interpretare insieme a Mike Colter una serie spin-off di Heroes For Hire, aggiungendo: "Mi piacerebbe vedere di nuovo la chimica tra me e Mike. Se decidessero di riportare me e Mike in una serie, sarebbe un'opportunità interessante"

La serie Iron Fist e le critiche ricevute

All'uscita di Iron Fist, le critiche principali si concentravano sulla scarsa qualità delle coreografie nei combattimenti e su un personaggio di Danny Rand ritenuto incoerente. Il contrasto tra la sua condotta emotiva e il background di artista marziale disciplinato creava difficoltà nel rendere credibile la figura di Rand.

The Defenders: una scena della prima stagione

Molti fan ora sostengono che l'insuccesso della serie non fosse da attribuire a Finn Jones, ma piuttosto alla gestione del materiale da parte dello showrunner Scott Buck, già criticato per il suo lavoro in Inhumans.

Alcuni fan sui social media ritengono che, con il giusto materiale, Jones avrebbe potuto interpretare meglio Danny Rand e sostengono che, come nel caso di Daredevil con Charlie Cox, anche gli altri "Defenders" meritano una seconda chance nel MCU.

Infine, sebbene ci siano voci di un possibile ritorno dei Defenders in Daredevil: Rinascita, nulla è ancora confermato, e i fan continuano ad aspettare sviluppi ufficiali.