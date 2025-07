Iron Fist al femminile debutta nell’MCU: Jona Xiao sarà la voce nella serie animata Eyes of Wakanda

L'universo Marvel si arricchisce di una nuova Iron Fist: la serie animata Eyes of Wakanda introdurrà il personaggio in versione femminile, doppiato da Jona Xiao, in arrivo su Disney.

Iron Fist avrà finalmente una versione femminile nell'MCU, e il debutto avverrà nella prossima serie animata Eyes of Wakanda, in arrivo su Disney+ il 1° agosto 2025.

A prestare la voce al personaggio sarà l'attrice Jona Xiao, già nota per il suo ruolo nella serie Hightown. Con questa novità, il Marvel Cinematic Universe prosegue nella sua evoluzione, proponendo nuove interpretazioni di personaggi iconici.

La conferma arriva dal Comic-Con

Durante un intervento al Comic-Con, Jona Xiao ha annunciato pubblicamente il suo coinvolgimento nel progetto. In un video condiviso sul proprio profilo Instagram, l'attrice ha dichiarato con entusiasmo: "Sono emozionata di annunciare finalmente che interpreterò Iron Fist in Eyes of Wakanda, in uscita questo venerdì su Disney+". Nel post, Xiao ha sottolineato con orgoglio che sarà la prima Iron Fist donna dell'MCU, segnando così una nuova direzione per il personaggio.

Eyes of Wakanda: una nuova immagine della serie Marvel

Non è ancora stato confermato quale incarnazione dell'Iron Fist Xiao interpreterà nella serie. Anche se molti fan hanno pensato subito a Colleen Wing, è poco probabile che si tratti di lei, vista la collocazione temporale della serie, ambientata secoli prima degli eventi attuali dell'MCU.

Un'opzione più plausibile è Wu Ao-Shi, la prima donna a ricevere il potere del Drago nel XVI secolo. Un'altra candidata potrebbe essere Fan Fei, un personaggio meno noto ma fondamentale nella mitologia di Iron Fist.

Eyes of Wakanda amplia l'universo narrativo Marvel

La serie Eyes of Wakanda ruoterà attorno alle missioni della Hatut Zeraze, la forza segreta di élite del Wakanda. Attraverso episodi scollegati tra loro, lo show esplorerà come il vibranio sia stato protetto nei secoli. L'introduzione di Iron Fist in questa cornice suggerisce un'espansione narrativa che va oltre Wakanda, connettendo antiche leggende e misticismo alle radici stesse dell'universo Marvel. Una scelta coerente con l'obiettivo della casa delle idee di esplorare nuove cronologie e personaggi attraverso l'animazione.

Eyes of Wakanda: un duello della serie Marvel

L'uscita della serie è prevista per il 1° agosto 2025 su Disney+. Gli appassionati dell'MCU e i fan di Iron Fist attendono con curiosità di vedere questa nuova interpretazione del personaggio, in una veste completamente inedita. Dopo anni di speculazioni e dopo la cancellazione della serie Netflix, il ritorno dell'eroe mistico - seppur in forma animata - rappresenta un segnale importante per il futuro di questa mitologia nel Marvel Cinematic Universe.