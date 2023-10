Iron Man, Thor e Captain America: Marvel avrebbe deciso chi li sostituirà come nuova 'trinità dell'MCU'

I Marvel Studios avrebbero già deciso con chi rimpiazzare la "trinità del MCU" composta da Iron Man, Captain America e Thor. Dopo la definitiva "dipartita" di Robert Downey Jr., Chris Hemsworth e Chris Evans, Black Panther, Captain Marvel e Spider-Man dovrebbero costituire la nuova "trinità" di supereroi.

A rivelarlo è l'autrice Joanna Robinson nel suo nuovo libro MCU: The Reign of Marvel Studios. Robinson osserva che Kevin Feige ha sempre saputo che era solo questione di tempo prima che Evans, Downey Jr ed Hemsworth si separassero dal franchise e aveva già deciso tre personaggi specifici che avrebbero presto il posto dei vecchi Avengers.

"Chadwick Boseman mi ha raccontato che sul set di Endgame, lui, Brie Larson e Tom Holland si sono seduti e hanno parlato di come loro fossero il futuro della Marvel e di quanto questo fosse entusiasmante. Poi, però, si è assistito alla rottura dell'accordo tra Sony e Marvel per Spider-Man, alla morte di Chad Boseman e al fatto che Brie Larson non fosse la scelta ideale o semplicemente fosse danneggiata da un fandom tossico. Sono entrati in gioco così tanti fattori che hanno fatto saltare il loro piano", si legge nel libro.

Cosa sta succedendo in casa Marvel Studios?

The Marvels: Brie Larson in una scena del trailer

The Marvels

La tragica scomparsa di Boseman ha costretto i responsabili dello studio a ripensare questo piano, ma Holland e Larson potrebbero comunque essere i nuovi "volti" del MCU anche se Feige potrebbe aver preso in considerazione altri personaggi. Intanto, Brie Larson vestirà di nuovo i panni di Captain Marvel nel prossimo film The Marvels, le cui prime proiezioni di incasso al botteghino sono deludenti.

In The Marvels Carol Danvers alias Captain Marvel ha recuperato la propria identità dai tirannici Kree e si è vendicata della Suprema Intelligenza. Ma a causa di conseguenze impreviste, Carol deve farsi carico del peso di un universo destabilizzato. The Marvels uscirà nelle sale italiane l'8 novembre.