Robert Downey Jr farà il suo debutto a Broadway con lo spettacolo McNeal

Robert Downey Jr, recentemente vincitore del premio Oscar grazie a Oppenheimer, farà il suo debutto a Broadway con il ruolo del protagonista di McNeal, un nuovo spettacolo teatrale ideato da Ayad Akhtar, già autore di Junk e che ha conquistato il premio Pulitzer con Disgraced.

L'attore sarà impegnato sul palco del Vivian Beaumont Theater dal 5 settembre fino a sabato 24 novembre.

Cosa racconterà McNeal

Nello spettacolo diretto da Bartlett Sher (To Kill a Mockingbird), Robert Downey Jr. avrà la parte di Jacob McNeal.

La sinossi ufficiali anticipa che "i buoni scrittori prendono in prestito, quelli grandiosi rubano". Jacob è uno scrittore grandioso, uno dei più apprezzati, un candidato più e più volte al premio Nobel per la letteratura. Ma McNeal ha inoltre un figlio con cui non ha un buon rapporto, un nuovo romanzo, vecchie rivalità ed è affascinato in modo poco salutare nei confronti dell'Intelligenza Artificiale.

Lo show esaminerà in modo intelligente l'inevitabile umanità, e la sempre crescente mancanza di umanità, delle storie che raccontiamo.

I migliori film di Robert Downey Jr.

Per ora non sono stati svelati altri nomi del cast dello show, mentre è stato annunciato che Team Downey produrrà lo spettacolo in collaborazione con Lincoln Center Theater.

Le scenografie sono state create da Michael Yeargan e Jake Barton, i costumi sono stati creati da Jennifer Moeller, le luci sono di Donald Holder, Justin Ellington e Beth Lake si sono occupati del suono, e Jake Barton delle proiezioni.